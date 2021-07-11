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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عادل تلفت الأنظار في جلسة تصوير صيفية | صور

غادة عادل
غادة عادل

شاركت الفنانة غادة عادل متابعيها صور جديدة لها من اجازتها الصيفية عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "


 

وأطلت غادة في الصور بإطلالة صيفية مع كاش مايوه أما الشعر فتركته مجعدا يتناسب مع أجواء الصور.
 

 

يذكر ان اخر اعمال غادة عادل فيلم "أحمد نوتردام" تشارك فيه بجانب رامز جلال وكل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".
 

وغير صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمي" اسم العمل إلى "أحمد نوتردام"، قبل طرح بوستر للعمل في الأسواق ومواقع التواصل، وكان محمود كريم مخرج الفيلم وضع اللمسات الفنية لمونتاجه، قبل عرضه في دور السينما لأول مرة.

 

وتستمر غادة عادل فى نشاطها السينمائى هذا العام من خلال فيلم "تحت تهديد السلاح" المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، فى بطولته هاني سلامة، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، وآخرين، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.
 

كما انتهت غادة كذلك من تصوير فيلم "الخطة العامية" قبل أسبوعين وتنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، و تشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وشريف رمزي، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التونى.

 

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IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٩٢٩١٠
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IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٩١٩١٤
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٩١٩٠٦
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٩١٩٠٦
غادة عادل تلفت الانظار جلسة تصوير صيفية كاش مايوه

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