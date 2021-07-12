متغلاش علي اللي خلقك .. انجى خطاب تودع شقيق الفنان رامى صبرى | شاهد

ودعت الفنانة انجى خطاب شقيق الفنان رامى صبرى الذى توفي من قليل ، ونشرت صورة لـ رامى صبرى مع شقيقة من خلال حسابها عبر موقع “ انستجرام ”.

وعلقت انجى خطاب " ان لله وان اليه راجعون .. خبر محزن توفي الي رحمه الله زميلي ودفعتي في اكاديميه الفنون كريم صبري وشقيق الفنان رامي صبري مش مصدقه .

الله يرحمك يا كريم كنت موهوب وكان عندك احلام كتير نفسك تحققها وكنت طيب وجدع ولسه صغير متغلاش علي اللي خلقك ربنا يرحمك يا كريم ويصبر اهلك يارب رجاءا ادعوله بالرحمه والمغفره ".

وتوفى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان .

ويعرض صدى البلد صور لرامي صبري برفقه شقيقه والعائلة .

تفاصيل واقعة الغرق:

تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بـ البدرشين ، انتقلت على الفور قوات الامن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم اخطار اسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين أمس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.