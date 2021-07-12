سكرتير اللجنة الأوليمبية يوضح كل ما تريد معرفته عن المنتخبات بـ أولمبياد طوكيو.. فيديو

أكد المهندس شريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية أن بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو هي أكبر بعثة في تاريخ مصر واكبر بعثة في ذات الوقت في تاريخ القارة الافريقية، حيث تشارك القاهرة في أولمبياد طوكيو 2021 بعدد 134 لاعب ولاعبة، بينما كانت كانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

وتابع شريف العريان في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "أون" قائلاً: "سيكون لدينا 134 لاعب ولاعبة فضلاً عن 12 لاعب إحتياطي سيكونون ضمن البعثة المغادرة لـ أولمبياد طوكيو ."

وأوضح سكرتير اللجنة الأوليمبية أن البعثة ليست الاكبر فقط من ناحية حجم المشاركة في أعداد اللاعبين واللاعبات، لكن ايضأً من جهة الالعاب الاوليمبية، حيث تأهلت مصر في نحو 23 لعبة أوليمبية في دورة طوكيو وهو ما يعد رقماً قياسيا في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.

وكشف شريف العريان عن حجم البعثة بمكوناتها من اللاعبين والاداريين والفنيين التي تتجاوز 250 فرد ما بين أعضاء لجنة طبية وموظفين ومدربين وأطباء، وكافة العناصر المكملة للبعثة .

وأضاف سكرتير اللجنة الأوليمبية أن أفراد البعثة الكلي سيغادرون على مراحل متفرقة وليس دفعة واحدة، حيث ستغادر أول دفعة الخميس القادم، والتي تضم نائب رئيس البعثة وبرفقته أحد أعضاء اللجنة الطبية وبعض الموظفين، لاستلام الغرف في القرية الاوليمبية والاشراف على جاهزية القرية لاستقبال اللاعبين.

وتابع شريف العريان أن يبدأ توافد اللاعبين تباعاً في شكل وفود أيام 16 و17 و18 يوليو، حيث أن الافتتاح سيوافق 23 يوليو، وتختتم الدورة في الثامن من أغسطس المقبل .

ولفت سكرتير اللجنة الأوليمبية إلى أن قواعد اليابان الجديدة تشترط تواجد اللاعبين والمدربين قبل خمسة ايام فقط من قبل اللعب، حيث يُسمح خلالهم بالتمرين، وذلك بخلاف الدول التي بها فارق توقيت بأكثر من ستة ساعات، حيث يسمح لها بـ يوم إضافي.