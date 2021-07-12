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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا المحلية

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت اللجنة إنها سجلت 9 إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و18 إصابة قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات وفاة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض، جميعهم من الخارج، بينما لا يزال 471 مريضا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 92066 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

وأكدت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أن انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" لا يتباطئ، مشيرة إلى احتمال ظهور سلالات جديدة منه، في ظل ارتفاع نسب الإصابات بمتحور "دلتا".

وقالت كبيرة العلماء في الصحة العالمية خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" إنه مع انتشار "متغير دلتا ارتفعت الإصابات المسجلة بالفيروس في معظم مناطق العالم"، معتبرة أن ذلك "دليل واضح على أن الوباء لم يتباطأ بعد".

وأوضحت سواميناثان أنه من المُبكر الحديث عن انتهاء جائحة كورونا، مشددة على أهمية رفع معدلات التطعيم والتنازل عن أحكام الملكية الفكرية فيما يتعلق باللقاحات.

وأشارت المسؤولة في الصحة العالمية إلى أن غالبية دول العالم تواجه نقصا في المعدات الطبية خاصة أنابيب الأكسجين، في حين تعاني المستشفيات نقصا في الأسرة، كما تقل مستويات التطعيم في كثير من البلدان.

وبشأن إمكانية ظهور سلالات جديدة من كورونا، قالت سواميناثان "نعم يمكن ذلك.. لاحظنا ظهور طفرات في متحوري ألفا ودلتا ومن الممكن أن تكون لها تأثيرات خطيرة ومقاومة أو تؤثر على فاعلية اللقاحات".

واعتبرت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية متحور "دلتا" هو السبب الرئيسي لارتفاع العدوى، موضحة أن شخص واحد مصاب بمتحور "دلتا" يمكنه نقل العدوى إلى 8 أشخاص.

وقالت إن تباطؤ معدلات التطعيم عالمياً وتخفيف بعض الدول إجراءات السلامة مثل ارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي يأتي أيضا ضمن أسباب عدم تباطؤ معدلات الإصابة بالفيروس عالميا.

منظمة الصحة العالمية ارتداء الكمامات كوفيد19 فيروس كورونا المستجد انتهاء جائحة كورونا

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