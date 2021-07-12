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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء تتعاون مع الفنار السعودية في الهيدروجين الأخضر والعدادات الذكية

صدى البلد

استقبل اليوم الاثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس صباح  محمد المطلق نائب رئيس مجلس ادارة شركة الفنار السعودية والوفد المرافق له، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

أكد الدكتور شاكر خلال اللقاء على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية ، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية. 

وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.

وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك الي الهيدروجين الاخضر وكيفية الاستفادة منه في التصنيع والتصدير وايضا التوسع في تركيب العدادات الذكية.

استعرض المهندس صباح المطلق نشاط الشركة واستثمارات الشركة في عديد من الدول وأيضا داخل المملكة وقدم عرضا تقديميا عن العدادات الذكية وعرض آخر عن توطين صناعة توربينات الرياح وانتاج الهيدروجين الأخضر.

أشاد المهندس محمد صباح بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها وأيضا أشاد بالتطويروالتحول التكنولوجي.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.واكد علي التعاون المثمر بين الجانين وأبرزها محطة الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في مجمع بنبان وتطلعة زيادة التعاون بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على بحث العروض وكيفية الاستفادة منها.

 

وزير الكهرباء الفنار السعودية

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