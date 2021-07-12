نشرة أخبار العالم.. سجن المتهمين في قضية الفتنة بـ الأردن لمدة 15 عاما مع الأشغال.. قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يتنحى عن منصبه.. والسودان تناقش مع روسيا بشأن سد النهضة

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة في العديد من القضايا والملفات على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يتنحى عن منصبه

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، أن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، سكوت ميلر، سيتنحى عن منصبه بعد نهاية أطول حرب أمريكية هناك.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن ميلر سيكون آخر جنرال أمريكي قضى خدمته في أفغانستان.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، فرانك ماكنزي، توجه إلى العاصمة الأفغانية كابول للتأكيد على الدعم الأمريكي المستقبلي لقوات الأمن الأفغانية.

وقال ماكنزي للصحفيين: "نعترف بأن الأمر سيتغير تماما عما كان في الماضي، ولكننا سندعم القوات الأفغانية".

وحذر ماكنزي من أن حركة طالبان ستسعى إلى الحل العسكري، للأزمة في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

بعد 4 سنوات من الجريمة.. تنفيذ حكم القصاص فى سعودي قتل مصريا بالقصيم

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة الرس بمنطقة القصيم، بحق عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل فتحي محمد محمود عوض (مصري الجنسية) وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت لوفاته

ووفقا لبيان وزارة الداخلية السعودية الذى نشرته صحيفة عكاظ فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة الرس بمنطقة القصيم

كان الشاب المصري فتحي محمد محمود عوض قد قُتل بتاريخ 22/ 7/ 2017، على أيدي شباب سعوديين بمدينة الرس التابعة لمنطقة القصيم، وجاء مقتل الشاب وإصابة شقيقه على أيدى سعوديين، بعد اعتراضهم على تدخينهم داخل السوبر ماركت.

وألقت الشرطة السعودية، القبض على الجناة في زمن قياسي، وأجرت النيابة السعودية التحقيقات، واعترف الجناة بالجريمة، وتم التصديق على اعترافهم بعد مواجهتهم بالاتهام، وما التقطته كاميرات المحل التى سجلت الأحداث وعملية القتل وفحص الطب الشرعي الجثة، وانتهى من تشريحها بعد الكشف المبدئى من قبل الأطباء السعوديين.

السودان: نقدر موقف روسيا الرافض للإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، أن السودان يقدر تأكيد روسيا خلال جلسة مجلس الأمن على ضرورة عدم القيام بإجراءات أحادية في ملف سد النهضة.

وقالت مريم المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي، سيرجي لافروف، إن العلاقة بين روسيا والسودان ثابتة، معربة عن تقديرها لدعم روسيا للحكومة الانتقالية في السودان.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: “سنوقع اتفاقية تفاهم لإعفاء السودان من ديون روسية”.

وتابعت وزيرة الخارجية السودانية: “علاقات السودان وروسيا تحظى باهتمامات الحكومة السودانية بشقيها السياسي والعسكري”.

وأردفت المهدي قائلة: “تحدثنا عن التعاون المشترك لإحلال السلام في أفريقيا”.

من جانبه، قال لافروف إن :“روسيا تدعم جهود الفترة الانتقالية في السودان”.

وأكد لافروف على ضرورة رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان.

الأردن.. سجن المتهمين في قضية الفتنة لمدة 15 عاما مع الأشغال

قررت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، إدانة المتهم في قضية "الفتنة"، باسم عوض الله، بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، أصدرت المحكمة قرارًا بإدانة المتهم الشريف حسن بن زيد بالتهمتين الأولى والثانية أيضًا والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانته بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

وعقدت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم في "قضية الفتنة"، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، قدم رئيس المحكمة، موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام.

وقالت إن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".

وأضاف أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، لافتا إلى أن المتهمين حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى.

وحسب القناة الأردنية، سمحت المحكمة، اليوم الاثنين، لوسائل الإعلام التواجد داخل أسوارها لدقائق ضمن موقع مخصص لهم لمتابعة وقائع القضية، دون أي يحدد توقيتها.

وفي الجلسة الماضية، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، وضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، وفي الجلسات السابقة استمعت المحكمة لشهود النيابة.

وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

رئيس وزراء بريطانيا يرد على الإساءة العنصرية ضد لاعبي منتخب إنجلترا

أدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، صباح اليوم الاثنين، الإساءات العنصرية التي تعرض لها عدد من لاعبي منتخب إنجلترا عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح 3-2.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه بمموقع "تويتر": "فريق إنجلترا يستحق الإشادة به كأبطال، وليس للإساءة العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف جونسون: "يجب على المسؤولين عن هذا الانتهاك المروع أن يخجلوا من أنفسهم".

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، جاءت إدانة جونسون بعد أن أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا، يستنكر فيه الإساءات العنصرية التي تعرض لها ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا الشرطة بملاحقة المسئولين عن هذه الإساءات وفرض أشد العقوبات الممكنة على أي شخص يثبت تورطه.

كما انتقد النائب العمالي ديفيد لامي الإساءات العنصرية التي استهدفت اللاعبين الذين فشلوا في تسجيل ركلات الترجيح مما أدى إلى خسارة فريق إنجلترا أمام إيطاليا في المبارة التي شهدها ملعب ويمبلي.

فيما قالت شرطة العاصمة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "نحن على علم بعدد من التعليقات المسيئة والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة للاعبي كرة القدم بعد نهائي يورو 2020".

وأكدت "هذا الانتهاك غير مقبول على الإطلاق، ولن يتم التسامح معه وسيتم التحقيق فيه".

ووفقًا لصحيفة "جارديان"، لم يعلق أي من اللاعبين حتى الآن على الأمر، لكن الحساب الرسمي لفريق إنجلترا على موقع "تويتر" أصدر بيانًا.

وقال الفريق على تويتر "نشعر بالاشمئزاز من أن بعض أعضاء فريقنا - الذين قدموا كل شيء للقميص- تعرضوا لانتهاكات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة".