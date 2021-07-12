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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غلق مسجد عثمان بن عفان في الفيوم لعدم التزام المصلين بالإجراءات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الاثنين 12 /7 /2021م غلق مسجد عثمان بن عفان بإدارة بندر أول – مديرية أوقاف الفيوم لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية ، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الفيوم .

وأكدت وزارة الأوقاف، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد ، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك ، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة .

الإجراءات الاحترازية

كما أكدت أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية ، وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص، كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

وأكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين ، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل).

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