بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يزف بشرى سارة بشأن هبوط أسعار السيارات والبنزين

أكدت نيفين الطاهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسى اليوم بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء دلالة قوية على أن القيادة السياسية تسعى لوجود تنوع فى مصادر الطاقة المتجددة من كهرباء لـ غاز طبيعى لطاقة شمسية.

وقالت “الطاهرى” لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تسير فى اتجاه مواكبة تطور العصر من خلال توطين الصناعة المحلية وانتاج أهم وأبرز المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج والعمل على التصدير ليس فقط فى المركبات ولكن في جميع الصناعات الاخرى.

هبوط أسعار السيارات والبنزين

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إنتاج سيارات كهربائية واتوبيسات نقل تعمل بالكهرباء يؤكد خلق سوق تنافسية بين السيارات التى تعمل بالمواد البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار وغيرها وبين المركبات الكهربائية مما يتيح عملية الإنتاج والاستعمال ويقلل عملية استيراد المواد البترولية من الخارج مما يخفض أسعار البنزين فى مصر ينتج عنه هبوط في أسعار السلع وأسعار السيارات الأخرى التى تعمل بالبنزين والمنتجات الأخرى وتوفير العملة الصعبة للدولة الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصةً الغاز الطبيعي والكهرباء.

ووجه الرئيس بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصةً ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.

كما وجه الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان.

كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة في النمو على مستوى العالم.

