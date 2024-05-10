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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار قانوني: 70% من مستخدمي مواقع المراهنات أقل من 20 سنة

المراهنات
المراهنات

أكد محمود الروبي، المستشار القانوني، أن المراهنات الإلكترونية إدمان وأمريكا تحصل ضريبة تسمى بضريبة إدمان من أصحاب تلك المواقع.

 

وقال محمود الروبي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن 70% من مستخدمي موقع المراهنات فئة عمرية أقل من 20 سنة، منوها عن أن مصر تحتل المركز الخامس عالميا في المراهنات.

 

وتابع المستشار القانوني محمود الروبي، أن  الخروج من هذه الجريمة إما بطبيب نفسي أو بجريمة باعتبارها إدمانا وخطرا على المراهقين، مختتما: هناك أحد الأطفال انتحر بسبب سرقة أموال والده.

المراهنات الإلكترونية ضريبة إدمان المواقع حمدي رزق المراهقين

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