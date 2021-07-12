عضو البرلمان البحريني لـ صدى البلد: مملكة البحرين نموذج رائد في مواجهة كورونا بفضل توجيهات القيادة الحكيمة.. مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد السيسي.. التجربة البرلمانية المصرية فخر لكل مصري وعربي

عضو البرلمان البحريني النائب عمار آل عباس في حوار لـ "صدى البلد"،

مملكة البحرين تخطت تداعيات كورونا الخطيرة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة

التجربة البرلمانية البحرينية رائدة لمست احتياجات الشعب بجدارة

أزمة كورونا أظهرت تلاحم الشعب البحريني في مواجهة الأزمات

التجربة البرلمانية المصرية فخر لكل مصري وعربي

مصر حققت طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات في عهد السيسي



أشاد عضو البرلمان البحريني النائب عمار آل عباس بالإنجازات التي تحققت على أرض مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعد فخر للعرب أجمع، مؤكداً أن مصر لها الريادة والسبق في كل المجالات فضلاً عن ريادتها إقليميا ودوليا وثقلها السياسي والدبلوماسي.

وحول التجربة البرلمانية المصرية ورؤية مملكة البحرين لها، أكد "آل عباس"، أن البحرين وغيرها من دول المنطقة ينظرون للتجربة البرلمانية المصرية على أنها رائدة ومتميزة ومتفردة، وما البرلمان المصري إلا جانب من هذه الجوانب المشرفة والمشرقة التي يفتخر فيها كل مصري وعربي، مشيراً بقوله " إننا كـ بحرنيين نرى إن التجربة البرلمانية المصرية لها الريادة والسبق في الكثير من الجوانب التشريعية والرقابية ولها صداها في كل الدول العربية ومحل استفادة من الإرث التشريعي المميز للمشرع المصري في كافة الأصعدة والجوانب القانونية وعلى كافة المستويات وبالخصوص الجانب الدستوري.

عضو مجلس النواب بمملكة البحرين النائب عمار آل عباس

وعلى جانب آخر يتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها على دول العالم أجمع، ثمن " عضو مجلس النواب بمملكة البحرين"، جهود مملكة البحرين في مواجهة كورونا وتداعياتها بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً أن مملكة البحرين تعيش حالة من الإنجاز الكبير والمميز برغم الظروف العصيبة وذلك بفضل وقوف أبنائها وإطلاق المبادرات العديدة عبر عدة قنوات أبرزها صندوق العمل "تمكين" والذي قائم مؤخراً بمتابعة تمديد برنامج دعم استمرارية الأعمال للمؤسسات المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك لمدة ثلاثة شهور أخرى اعتباراً من يونيو الماضي حتى أغسطس 2021.

وإلى نص الحوار:

التجربة البرلمانية البحرينية رائدة .. كيف استطاعت لمس احتياجات الشعب البحريني؟

جاءت التجربة النيابية البحرينية بشكل فريد ومميز على شكل مخاضات عديدة كانت فيها محطات شكلت بطريقة أو بأخرى الواقع الحالي والفريد للتجربة البحرينية النيابية بمجلسيها .. وكانت هذه المحطات في خطها العام والعريض هي وليدة تفاعلات وحيثيات اشترك في صياغتها وتكوينها وبلورتها جميع الجهات والأطراف البحرينية كلٍ من موقعه وظرفه الذي لازم التجربة مما أنتج التجربة الحالية كثمرة عطاء القيادة العليا الممثلة في الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد وعطاء مختلف لفئات الشعب بكل قطاعاته، ماجعل من التجربة البحرينية قائمة على لمس احتياجات الشعب بشكل تلقائي وحتمي كون الأساس الذي بنيت عليه التجربة البحرينية هو ملامسة احتياجات الناس .. وهو ما نلمسه بشكل عملي وميداني في الحراك النيابي اليومي.

الدعم الكبير من ملك البحرين للشباب ظهر جلياً في المجلس ... كيف تقرأون هذا الدعم

الفهم الصحيح للتجربة النيابية البحرينية ولكيفية تكوينها وتشكليها وفهم المحطات التي مرت فيها يجعل من مسألة دعم الشباب البحريني مبدأ أساسي لا بد منه .. وهو مكون جوهري من العملية والحراك في البحرين كلها في كل القطاعات الثلاث الرئيسية للدولة حيث إن الشباب هو العماد الأساسي لنهضة الدول وهذا الأمر في نصب عين الجميع وعلى رأسهم الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد حيث إن هذا الدعم الموجه للشباب هو استثمار عوائده على الوطن ومقدارها كبير بدون أي شك على نهضة البحرين ورقيها الاقتصادي والاجتماعي.

كيف تعامل مجلس النواب البحريني مع تحديات كورونا وأبرز القرارات التي صدرت في هذا الشأن وكانت في صالح المواطن وأثمرت بنتائج إيجابية..

كان لمجلس النواب البحريني ولطبيعة عمله التشريعي والرقابي دور أساسي في الاستجابة الفعالة والقوية لمواجهة جائحة كورونا بكل أصعدتها وجوانبها المختلفة، وقد كانت هذه الاستجابة مبكرة ومتناغمة ومنسجمة مع كل مستجد يطرأ على الساحة بخصوص الجائحة جنباً إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة وأجهزتها وخصوصاً اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء والفريق الوطني المعني بمواجهة الجائحة

لقد أتت مجمل القرارات والإجراءات التي تمت بالتعاون مع مجلس النواب وبعضها وتشكلت رؤيته ومبادراته من قبة المجلس عبر تقديم المقترحات مع المتابعات والتحركات التي يقوم بها النواب لمتابعة الأزمة التي كانت لها أولوية في المتابعة، ولقد أتت الحزم الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص على سبيل المثال لا الحصر كنتيجة لهذه الجهود والقرارات الأخيرة من حزم اقتصادية التي أصدرها الملك لحماية الشعب على خلفية كورونا ..

حالياً تعيش البحرين حالة من الإنجاز الكبير والمميز على صعيد مواجهة جائحة كورونا حيث كانت الفترة الأخيرة من شهر رمضان الماضي وما بعدها فترة عصيبة جداً جعلت من كل البحرين تقف يداً واحدة في مواجهة تداعيات الجائحة والتي كان أبرزها هو الإغلاق الجزئي للعديد من الأنشطة التجارية مما كان له الأثر الأكيد على اقتصاد البحرين والحياة المعيشية للبحرينيين ولكن الدولة ممثلة في صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى كان لها كالمعتاد المبادرة في توجيه الدعم إلى المتضررين من الجائحة عبر عدة قنوات أبرزها صندوق العمل "تمكين" والذي قائم مؤخراً بمتابعة تمديد برنامج دعم استمرارية الأعمال للمؤسسات المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك لمدة ثلاثة شهور أخرى اعتباراً من يونيو الماضي حتى أغسطس 2021.



استطاعت مملكة البحرين أن تقدم نموذجا إنسانيا في دعم الأشقاء في الدول العربية وغيرها .. حدثنا عن الدور الإنساني للمملكة البحرين ومتابعة المجلس لمثل هذه الأمور

نحن نعيش ضمن محيط جيوسياسي تعصف به الكثير من الأمور من مختلف العوامل الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية .. وهي كلها أمور ننظر لها بعين الاعتبار والأهمية لما للدول العربية الشقيقة من موقعية استراتيجية وتاريخية في هويتنا وثقافتنا البحرينية، ونحن إذ ننظر للمستقبل فإننا نرى مستقبلاً مشتركاً بكل كبير جداً بين بعضنا البعض الأمر الذي يجعل من تداعينا وتلبيتنا وسعينا إلى الاستجابة لأي حاجة إنسانية أو غيرها للدول الشقيقة هو بمثابة الواجب الأكيد والتحرك الطبيعي لأي علاقة أخوة بين الأشقاء .. ولكن كانت هناك وعلى طول المدى والذي سوف يستمر بلا شك العديد من التجليات والوقائع لهذه العلاقة الأخوية بين البحرين والدول الشقيقة.

كيف تنظرون لتجربة البرلمان المصري بإعتبار لها الريادة والسبق في المنطقة؟

نحن ننظر جميعاً إلى دولة مصر على إن لها موقع فريد ضمن الخارطة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية للمنطقة كلها .. وهذا الموقع الفريد نابع من عدة مباني وجوانب نرى ونشهد فيه الريادة والتميز والتفرد، وما البرلمان المصري إلا جانب من هذه الجوانب المشرفة والمشرقة التي يفتخر فيها كل مصري وعربي، إننا كـ بحرنيين نرى إن التجربة البرلمانية المصرية لها الريادة والسبق في الكثير من الجوانب التشريعية والرقابية وغني عن القول إن هذا له صداه في كل الدول العربية ويتمثل في الاستفادة المستمرة والدائمة من الإرث التشريعي المميز للمشرع المصري في كافة الأصعدة والجوانب القانونية وعلى كافة المستويات وبالخصوص الجانب الدستوري .. لذلك يطيب لنا الوجود في مصر والإطلاع عن قرب على تجربته النيابية.