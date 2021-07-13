رفض مساعدتي| رامي صبري يتحدث عن شقيقه الراحل.. فيديو

تصدر الفنان رامي صبري تريند محرك البحث جوجل؛ وذلك عقب وفاة شقيقه، كريم صبري، أمس؛ غرقا في ترعة المريوطية.

وسبق أن كشف رامي صبري- خلال ظهوره في برنامج "عين"- عن رأيه في موهبة شقيقه الراحل، وطباعه، وقال: "كريم فنان، وأقف معه، لكنه من الجيل الجديد الذي يريد كل شيء بسرعة".

وعن مدى تقبل شقيقه "كريم" لمساعدته، قال رامي: "كريم مش عايزني أساعده، هو يحب يكون له شخصيته الخاصة، هو مش عايز يشتغل مع حد، وأنا عاجبني فيه كده، وأنا زيه، ونجاحه ده حاجة بتاعت ربنا".

وتابع: "بالنسبة لي كريم فنان، ولا أجامله لأنه شقيقي، وإذا كان لا يتمتع بالموهبة سأنصحه بعدم الغناء، ولكن أريد أن أطلب منه التركيز، وعلى طاقته كشاب، وأن يتمتع بالصبر والتأني، ويسألني ويسأل الجميع".

حزن على رحيل كريم صبري

الفنان الراحل كريم صبري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وطرح الشهر الماضي عبر قناته بموقع يوتيوب، أغنية بعنوان "30 يونيو".

وسادت حالة من الحزن على الفنان رامى صبرى أثناء تشييع جثمان شقيقه من داخل مسجد الشرطة بأكتوبر وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفنانين والأهل والأقارب.

في الوقت نفسه واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق رامي صبري المطرب غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

وأسفرت المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأن الفحص الأولي والكشف الطبي المبدئي يشير الى وفاته نتيجة "اسفكسيا الغرق" حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية وإنما يتولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

وكشفت التحريات أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة لكنه غرق ولم يتمكن من الخروج، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين به له بسوء.

وكشفت التحريات الأولية أن المصحة التي تم إيداع شقيق رامي صبري بها تعمل دون ترخيص وجار فحص أوراق كيفية إدارة المنشأة المخصصة لعلاج الإدمان في الخفاء، والتحقيق مع مسئوليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال والد "كريم صبري" إن نجله ظهرت عليه علامات الإدمان وحاول علاجه وتعافيه ونظافة جسده من السموم فوضعه داخل مصحة بمدينة البدرشين مساء السبت الماضي، إلا أنه عقب خروجهم.. رفض البقاء في المصحة وقفز من أعلى السور، محاولا الهرب فلم يجد أمامه سوى ترعة المريوطية فقفز ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة .

كما تبين أن المتوفى مدمن لمخدر الهيروين، وحاول ذويه إدخاله المصحة للعلاج فرفض؛ فاختمرت في ذهنه فكرة الهرب وأثناء ملاحقته قفز في الترعة ونظرا لعدم إجادته السباحة غرق ولقي مصرعه في الحال.

وطلبت النيابة التحفظ على أوراق المصحة وبيان ما إذا كانت مرخصة من عدمه، وتجري مناقشة عدد من العاملين بالمصحة حيث تبين من التحريات أن "كريم. ص" حاول الهرب بعد ٢٤ ساعة فقط من ايداعه بالمصحة العلاجية وتواصل النيابة التحقيق مع عدد من العاملين، وتحفظت على دفتر أحوال المصحة، وتحديد المسؤولين في النوبتجية لسماع أقوالهم في الواقعة.

وكانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا، يفيد بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين.



وانتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بأن المتوفى مدمن وتم إدخاله المصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين السبت.

وذكر العاملون بالمصحة أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين أن المتوفى رفض الخضوع للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد ٢٤ ساعة فقط من إيداعه بها، وفي أثناء محاولتهم إعادته؛ قفز في ترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.