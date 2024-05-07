عميد معهد القلب السابق يشيد بتجهيزات مستشفي شفاء الاورمان بالأقصر

زار الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة شمال الأقصر، لعلاج السرطان بالافصر ، وللتعرف على أقسام المستشفى المختلفة ودعم الأطفال المرضى خلال رحلتهم العلاجية.

وكان في استقبال الدكتور جمال شعبان عدد من قيادات المستشفى وفريق العلاقات العامة حيث اصطحبوه في جولة تفقدية لأقسام العلاج المختلفة وبنك الدم والصيدلية الإكلينيكية، بجانب تفقد معامل المستشفى في مقدمتها معمل الباثولوجي، والذي نال ثناء "شعبان" على ما رآه من إمكانيات عالمية متوفرة بالمستشفى لصالح خدمة المرضى.

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال زيارته للمستشفى أن ما رآه على أرض الواقع من تجهيزات ومعدات وأجهزة قياسية بأقسام المستشفى يفوق الوصف ، مؤكدا على أن مستشفى شفاء الأورمان تضاهي كبرى المستشفيات العالمية ، مشيرا إلى أن هذا الصرح الطبي العملاق يساهم في علاج المرضى من الأطفال والكبار وبعمل على زيادة نسب الشفاء من المرض.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق اسعدتنا حيث أنه من أهم اطباء امراض القلب في مصر وله الكثير من الأعمال الخيرية في المجال الطبي، ويهتم بمجال البحث العلمي الذي قطعت المستشفي فيه شوط طويل.

IMG-20240507-WA0003

IMG-20240507-WA0004

IMG-20240507-WA0006

IMG-20240507-WA0005