بعد القبض عليه بحيازة مخدرات.. الظهور الأخير لـ مجدي شطة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة لمؤدي المهرجانات مجدي شطة ، وذلك فى أخر ظهوره له ، قبل القبض عليه بعدة أيام .

وظهر مجدي شطة فى الصورة التى تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بملامح متغيرة .

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع مؤدي المهرجانات مجدي شطة بعد تصادف وجوده أثناء القبض علي تاجر مخدرات بمنطقة المرج .

كانت معلومات قد وردت إلي قسم شرطة المرج بتواجد تاجر مخدرات بدائرة القسم .

تم توجيه مأمورية إلي مكان البلاغ ، وأثناء القبض علي تاجر المخدرات تصادف وجود مؤدي المهرجانات مجدي شطة بمكان الضبط وذلك لشراء 2 جرام بودر. تم القبض عليهما ، وتولت النيابة التحقيق .