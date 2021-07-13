15 يوليو .. جامعة حلوان تطلق دورة حول الذكاء الاصطناعي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان إلى أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة، متابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .

دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي ا الساعة الخامسة مساء حتى العاشرة مساء بنظام الـ"أون لاين" يومي ١٥ ، ١٦ يوليو 2021.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



كما نوه المركز بأن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالدورات التدريبية و ملئ الاستمارات الخاصة بالدورات ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 22-6 عبر الموقع الالكترونى لجامعة حلوان او عبر التقدم للجامعة .

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.