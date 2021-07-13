قرار أمريكي عاجل بشأن حصول المواطنين على جرعة ثالثة من لقاح فايزر

قال مسؤولو الصحة الأمريكيين، عقب اجتماع مع شركة فايزر لصناعة اللقاحات، إن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة معززة ثالثة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل، أنها ستبدأ على الفور في تقديم جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس "كوفيد-19" للبالغين الذين يعانون من نقص المناعة.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، إن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هؤلاء الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة، مثل من خضعوا مؤخرا لعمليات زرع الأعضاء، يمكنهم فورا الحصول على جرعة ثالثة من لقاح فايزر.

ويأتي إعلان إسرائيل تقديم جرعة معززة من لقاح كورونا للحاصلين على الجرعات الأولى والثانية، في ظل تفشي متسارع لمتحور "دلتا" شديد العدوى في معظم أنحاء العالم.

وتشهد إسرائيل، مؤخرا، ارتفاعا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، معظمها يعود لمتحور دلتا، الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند.

وسجلت إسرائيل، الأحد، 261 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 845,895 حالة.