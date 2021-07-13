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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار أمريكي عاجل بشأن حصول المواطنين على جرعة ثالثة من لقاح فايزر

لقاح فايزر
لقاح فايزر

قال مسؤولو الصحة الأمريكيين، عقب اجتماع مع شركة فايزر لصناعة اللقاحات، إن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة معززة ثالثة.

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إسرائيل تقدم جرعة ثالثة من لقاح فايزر لهذه الفئة

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لقاح فايزر يصل قريبا.. تفاصيل الشحنات القادمة لمصر

ومن ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل، أنها ستبدأ على الفور في تقديم جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس "كوفيد-19" للبالغين الذين يعانون من نقص المناعة.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، إن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هؤلاء الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة، مثل من خضعوا مؤخرا لعمليات زرع الأعضاء، يمكنهم فورا الحصول على جرعة ثالثة من لقاح فايزر.

ويأتي إعلان إسرائيل تقديم جرعة معززة من لقاح كورونا للحاصلين على الجرعات الأولى والثانية، في ظل تفشي متسارع لمتحور "دلتا" شديد العدوى في معظم أنحاء العالم.

وتشهد إسرائيل، مؤخرا، ارتفاعا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، معظمها يعود لمتحور دلتا، الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند.

وسجلت إسرائيل، الأحد، 261 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 845,895 حالة. 

شركة فايزر لقاح كورونا فيروس كورونا فيروس كوفيد-19 صناعة اللقاحات متحور دلتا

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