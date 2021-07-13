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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حازم إمام يتقدم باقتراح إنشاء ناد اجتماعي باستاد القاهرة

النائب حازم إمام
النائب حازم إمام

تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء وكل من  الدكتور وزير الشباب والرياضة، والدكتور وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء ناد اجتماعي باستاد القاهرة.

 

وأكد حازم إمام، أهمية الأندية الاجتماعية والرياضية، مما أدى لإقبال كبير على الاشتراك بها، وازدحام الأندية الحالية بالأعضاء، ولاسيما في مناطق مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.

 

وأوضح حازم إمام في اقتراحه، أن ذلك الأمر  يتطلب منا الاهتمام بزيادة عدد الأندية الرياضية والاجتماعية في تلك المناطق، لما تقوم به من دور في تنمية المواهب الرياضية والثقافية،  وكذلك ما تقوم به من دور مجتمعى، متابعا: يأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه هيئة استاد القاهرة مساحة أرض كبيرة غير مستغلة تبلغ مساحتها نحو ٥٠ فدانا، والتي يمكن إنشاء النادي عليها، وتحقيق عائد مادي ضخم للهيئة من خلال اشتراكات العضوية في ذلك النادي، ليساعد في مواجهة الأزمة المالية والخسائر التي يتعرض لها الاستاد خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا ومنع حضور الجماهير للمباريات.

 

وأكد النائب، أن جملة الخسائر في العام المالي الماضي وصلت نحو ١٦ مليون جنيه وفي العام المالي الحالي نحو ٣٢ مليون جنيه.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن إنشاء ذلك النادي باستاد القاهرة، يتماشي مع قرار رئيس الجمهورية بتحويل استاد القاهرة إلى هيئة اقتصادية، منذ عام ٢٠١٦، حيث يستهدف استثمار المساحات غير المستغلة بالاستاد لتدر دخلا علي الهيئة، وفي نفس الوقت توفير أندية جديدة للمواطنين مثل نادي النادي ونادي زد.
 

القاهرة مجلس الوزراء مجلس النواب وزير الشباب والرياضة اقتراح برغبة استاد القاهرة

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