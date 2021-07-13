وزير الخارجية الإسرائيلي يستعد لإجراء أول زيارة لدولة عربية

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية ، تجري محادثات مع المغرب للتحضير لزيارة رسمية لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد إلى الرباط.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن الزيارة ستكون الأولى من نوعها لوزير الخارجية إلى المغرب.

وكان لابيد دعا نظيره المغربي، ناصر بوريطة، إلى زيارة إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية نهاية الشهر الماضي، أن إسرائيل قد تسير رحلات طيران مباشرة بينها وبين المغرب، رغم عدم وجود اتفاق واضح إلى الآن حول تأشيرة الدخول.

وقال موقع "ماكو" الإسرائيلي إنه حاليا يمكن الوصول إلى المغرب عن طريق رحلات منظمة، أو من خلال تلقي دعوة شخصية، لكن يبدو أن السياحة الخاصة سيتم ترتيبها قريبا وستبدأ الرحلات على ما يبدو في يوليو الجاري.