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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 14 بالعمي وراء إغلاق مركز علاج عيون بالغربية

صدى البلد

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، قرارا بغلق مركز طب وجراحة العيون بطنطا ، لمخالفته شروط التشغيل والترخيص وعدم ترخيص جهاز الليزر  ومخالفة  سياسات الجودة ومكافحة العدوي وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة وذلك بعد العرض علي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وأمر بغلق المركز لتعدد المخالفات .

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وجاء ذلك  حسب شكاوي وردت من مرضي ترددوا للعلاج به حول  أن هذا المركز الطبي، تسبب في إصابة 14 مريض بضعف في البصر وعدم الرؤية بعد إجراء عمليات مياة بيضاء بداخله.

من جانبه باشر  الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر ،دورة  بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع إدارة الجودة ومكافحة العدوي برئاسة الدكتور الهيثم عبد المجيد  وتم إعداد تقرير عن حالة المركز الطبي وفحص شكاوى وتم إعداد تقرير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

من جانبه قال الحاج محمد حسن أحد ضحايا ان اقبل علي إجراء الكشف الطبي بالمركز الشهير منذ ٣ شهور وعقب إجراءه عمليه اصيب بالضعف في البصر في العين اليسري ولكنه لم يقدر علي التحرك بسبب تعرضه لوعكه صحية .
كما طالب الضحية بالتحرك كافة الجهات المعنية والقصاص له ولباقي الضحية حسب محضر شرطة حرر بقسم اول طنطا .

تفاصيل إصابة ١٤ مريض بالعمي بالغربية وراء اغلاق مركز علاج مرضي العيون شهير

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مركز طبي شهير الغربية وكيل الصحة العلاج الحر طنطا وكيل الصحة بالغربية طب وجراحة العيون مركز علاج عيون العمى أصابة 14

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