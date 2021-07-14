عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الري تكشف آخر ما تم التوصل إليه في مشروع تبطين الترع ..فيديو

تبطين الترع
تبطين الترع

قال المهندس محمد غانم متحدث وزارة الري ، إن  مشروع تبطين الترع  الان وصل الى معدلات مرتفعة جدا وهذا بعد الاعتماد المالي في شهر 9 الماضي ، لافتا ان المرحلة الاولى من مشروع تبطين الترع ستنتهي في منتصف العام القادم .

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، ان المرحلة الاولي من تبطين الترع تستهدف 7 الآف كيلو  مؤكدا اننا انتهينا من تبطين 2101 كيلو متر ترع في مختلف محافظات الجمهورية وقريبا سنطرح 400 كيلو متر اخرين .

وأوضح غانم ، نستهدف الي تبطين 20 الف كيلو متر ترع علي مستوى الجمهورية ، مؤكدا ان عملية التبطين تساعد علي سير المياه بطريقة سليمة وبالتالي تصل الي نهايات الترع وهذا لم يكن يحدث قبل ذلك بسبب إلقاء المخلفات بها وعدم تبطينها .


اقرا أيضا : ما زالت تتحدى كل القوانين.. متحدث الري: إثيوبيا ترى النيل ملكها وحدها

 

أكد المتحدث باسم وزارة الري محمد غانم، أن إثيوبيا تعتبر نهر النيل ملك لها، وذلك في معرض تعليقه على إخطار إثيوبيا مصر ببدء الملء الثاني لسد النهضة.
 

قال متحدث وزارة الري المصرية إن "إثيوبيا ما زالت تتحدى كل الأعراف والقوانين الدولية، وتعتبر نهر النيل (وهو نهر دولي) بأنه ملك لها، كما أنها في هذا الأمر، لم تنظر قط لمصالح دولتي المصب".

وأضاف أن: "إثيوبيا لم يهمها أن تتأثر مصر والسودان ويتضررا أم لا، كما أنها للأسف الشديد مصرة على اتخاذ إجراءات أحادية".

وتابع أن إثيوبيا تريد التصرف بشكل أحادي دون أي تفاوض، قائلا: "إثيوبيا دولة عاوزة تتصرف لوحدها وخلاص، وتأخذ كل الإجراءات بشكل أحادي دون أي تفاوض".

واستدرك قائلا إنه من الواضح أمام العالم أن مصر تريد التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

وواصل متسائلا كيف تريد إثيوبيا القيام بإجراء أحادي دون أي تفاوض على نهر دولي بشكل منفرد؟.

وكشف أن إثيوبيا قالت إنها سترسل لمصر بعض البيانات منذ شهرين، لكن مصر رفضت هذا الأمر، وقال: "إحنا مش عاوزين بيانات وخلاص، لازم يكون فيه اتفاق يحكم التعاون بين الأطراف، إلي بيحصل ده أمر مرفوض، ولازم يكون فيه اتفاق بين الدول الثلاثة، ولا يصح أخذ إجراء بشكل منفرد على نهر دولي".

معدلات مرتفعة المرحلة الاولي تبطين تبطين الترع مستوى الجمهورية الجمهورية المياة

ترشيحاتنا

الزمالك فاز بالدوري بدون هزيمة.. فينجادا يكشف كواليس رحيله عن القلعة البيضاء

البنت قطعت قلبنا من العياط.. صاحبة فيديو قطار منوف تروي تفاصيل الواقعة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في محافظات مصر

ماذا قالت دار نشر كيان بعد استلام جائزة الدولة التشجيعية؟

موقف غريب.. تفاصيل محاولة اعتداء لاعب غزل المحلة على صحفي

هاشتاج العاشرة لجمهورك يا أهلي يتصدر تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ