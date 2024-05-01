محافظ المنوفية يستقبل رئيس الإدارة المركزية الأزهرية للمنطقة في مكتبه بالديوان العام

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه ، الشيخ حسن محمد درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية الجديد ، وذلك خلفاً للشيخ الدكتور السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية السابق.

رحب المحافظ برئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية الجديد ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله ، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المنوفية والإرتقاء بالمنظومة التعليمية الأزهرية بالمحافظة ، لافتاً الي تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق الدائم والمستمر للإرتقاء بقطاع التعليم الأزهري بالمنوفية.



ومن جانبه قدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية شكره لمحافظ المنوفية على حسن استقباله ، مشيراً حرصه الي التعاون الدائم والوثيق مع كافة الجهات بالمحافظة للارتقاء بقطاع التعليم الأزهري بالمنوفية ، فضلاً عن النهوض بكافة القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.