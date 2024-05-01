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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس الإدارة المركزية الأزهرية للمنطقة في مكتبه بالديوان العام

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه ، الشيخ حسن محمد درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية الجديد ، وذلك  خلفاً للشيخ الدكتور السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية السابق. 

 

 رحب المحافظ برئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية الجديد ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله ، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المنوفية والإرتقاء بالمنظومة التعليمية الأزهرية بالمحافظة ، لافتاً الي تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق الدائم والمستمر للإرتقاء بقطاع التعليم الأزهري بالمنوفية. 

 

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ومن جانبه قدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية شكره لمحافظ المنوفية على حسن استقباله ، مشيراً حرصه الي التعاون الدائم والوثيق مع  كافة الجهات بالمحافظة للارتقاء بقطاع التعليم الأزهري بالمنوفية ، فضلاً عن النهوض بكافة القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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