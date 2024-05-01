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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت

اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لمعرفة الخطط الخاصة بالمحافظات بشأن أعمال الرصف، على أن يتم تغيير المسمى ليكون "رصف" بدلا من "سفلتة"، بحيث تكون هناك أعمال رصف بالإنترلوك بنسبة تتراوح من 50 إلى 70%.

وقال السجيني إن هذا الاجتماع وما يتوصل إليه يوفر مليارات الجنيهات في الموازنة العامة للدولة، وكذلك يحقق 3 أضعاف أعمال السفلتة، كما يقلل العبء الدولاري، إضافة إلى تخفيض البطالة.

وتحدث النائب أحمد السجيني عن المنفعة غير المباشرة فيما يخص استخدام الإنترلوك بدلا من أعمال الرصف بالأسفلت، حيث إن الانترلوك محلي وغير مستورد، على عكس الأسفلت المستورد الذي يكلف الدولة عملة صعبة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن: "الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت"، مطالبا بتحويل الـ 50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة إلى إنترلوك بدلا من أعمال الصرف العادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، ما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع تنسيقى الإنترلوك اعمال رصف

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