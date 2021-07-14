رئيس هيئة نظافة القاهرة: نظام جديد لمراقبة السيارات|خاص

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة أنه وضع خطة كاملة لتطوير الهيئة وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد مع تعظيم إيرادات الهيئة وتحفيز العاملين.



وأكد الشرشابي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان اليوم سيقوم محافظ القاهرة بافتتاح الورش الرئيسية للمعدات الثقيلة (الهراسات) والورش الإنتاجية الخاصة بمد الهيئة باحتياجاتها من أعمال الحديد والخشب والملابس وغيرها بتكلفة تقارب ٩ مليون جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة انه عمل على رفع الروح المعنوية للعاملين منهم النجارين والحدادين وغيرهم من خلال حوافز تشجيعية بما يجعلهم اكثر انتاجية على مستوى عال ؛ مشيرا الى ان الهيئة ستعظم من مواردها المالية من خلال توسع الورش الانتاجية في انتاج المتطلبات المختلفة لمؤسسات وهيئات وشركات مثل عمل الأسوار والصناعات الحديدية والخشبية مثل صناعة الاثاث وغيرها.



أما عن ورش الهراسات والمعدات الثقيلة فشهدت ثورة تطويرية لم يسبق لها مثيل بما يوفر الملايين في عمليات الصيانة التي كانت تتم بالخارج ويعظم من موارد الهيئة.

وكشف رئيس الهيئة عن وضع نظام مراقبة في سيارات جمع القمامة مشيرا إلى أنه سيتم اليوم إطلاق اول 10 سيارات يتم مراقبتها من غرف العمليات لضبط منظومة جمع القمامة وضمان سير السيارات في مساراتها المخصصة مشيرا إلى أنه سيجري تعميمها على اسطول الهيئة.