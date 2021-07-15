عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 15-7-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

 

وجاءت الأسعار كالتالي:

دولار أمريكي  15.6322 
يورو 18.4491 
جنيــه إسترليني 21.6646 
دولار كنـدى 12.5258 
كرون دانماركي 2.4805 
كرون نرويجي 1.7858 
كرون ســويدى 1.8078 
فرنك سويسرى 17.0174 
100 ين يابانى 14.1519 
ريـــال سعـــودى 4.1678 
دينــار كويتى 51.9082 
درهم اماراتى 4.2554 
دولار اســـترالى 11.6616 
دينــار البحــرين 41.4635 
ريـــال عمـــانى 40.5988 
ريـــال قطــــرى 4.2164 
دينـار اردنـى 22.0171 
يوان صينى 2.4189

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم دولار أمريكي سعر الدرهم الاماراتى سعر الريال السعودى اليوم سعر الدولار اليوم

ترشيحاتنا

أنا توبت .. حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو القادم Reno6 Z

رسميا| كيا تكشف عن سيد موديل 2022 .. صور

الإفتاء: الأضحية من الإبل والغنم والجاموس والبقر ذكورا أو إناثا

حادث غريب.. سمكة تسقط من السماء وتهشم غطاء محرك سيارة

أدعية قرآنية .. رددها في الصباح لـ سكينة النفس وراحة البال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ