أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 15-7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

وجاءت الأسعار كالتالي:

دولار أمريكي 15.6322

يورو 18.4491

جنيــه إسترليني 21.6646

دولار كنـدى 12.5258

كرون دانماركي 2.4805

كرون نرويجي 1.7858

كرون ســويدى 1.8078

فرنك سويسرى 17.0174

100 ين يابانى 14.1519

ريـــال سعـــودى 4.1678

دينــار كويتى 51.9082

درهم اماراتى 4.2554

دولار اســـترالى 11.6616

دينــار البحــرين 41.4635

ريـــال عمـــانى 40.5988

ريـــال قطــــرى 4.2164

دينـار اردنـى 22.0171

يوان صينى 2.4189