أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 15-7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
وجاءت الأسعار كالتالي:
دولار أمريكي 15.6322
يورو 18.4491
جنيــه إسترليني 21.6646
دولار كنـدى 12.5258
كرون دانماركي 2.4805
كرون نرويجي 1.7858
كرون ســويدى 1.8078
فرنك سويسرى 17.0174
100 ين يابانى 14.1519
ريـــال سعـــودى 4.1678
دينــار كويتى 51.9082
درهم اماراتى 4.2554
دولار اســـترالى 11.6616
دينــار البحــرين 41.4635
ريـــال عمـــانى 40.5988
ريـــال قطــــرى 4.2164
دينـار اردنـى 22.0171
يوان صينى 2.4189