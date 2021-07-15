أوناجم يحتفل يتتويج الوداد بالدوري المغربي

احتفل المغربي محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك المعار لفريق الوداد المغربي بحصول فريق الوداد على بطولة الدوري المغربي.



ونشر أوناجم عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لأصدقاء بفريق الواد بعد التتويج بالبطولة.



توج الوداد البيضاوي بلقب الدوري المغربي للمرة 21 في تاريخه، بعدما فاز على مضيفه مولودية وجدة 2 / صفر، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

ورفع الوداد رصيده إلى 63 نقطة، ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه الرجاء صاحب المركز الثاني إلى 14 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات لكل فريق حتى نهاية الموسم.

بطولة جديدة لنجم الزمالك

وحصل محمد أوناجم لاعب الزمالك على لقب الدوري المغربي رفقة الوداد الذي يلعب له معارًا خلال الموسم الحالي.

على الجانب الآخر تجمد رصيد فريق مولودية وجدة عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الأول للوداد في الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميله يحيى عطية الله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.