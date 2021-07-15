منتخب مصر يلاقي جنوب السودان في نصف نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت

يلتقي المنتخب المصري لكرة السلة سيدات بمنتخب جنوب السودان في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت 2021.



ويحصل المنتخب المصري على راحة مثل باقي المنتخبات يوم الخميس، قبل العودة لمنافسات نصف النهائي يوم الجمعة في مواجهة جنوب السودان في المباراة التي تقام بين المنتخبين في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على صالة كيجالي رواندا.

ومن الناحية الأخرى يلتقي المنتخب الرواندي بنظيره الكيني، على أن يتأهل الفائزان في المباراتين إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني كان قد حقق العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث الأولى بفوزه على منتخبات جنوب السودان ورواندا وكينيا.