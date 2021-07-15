شوقي السعيد: وليد سليمان أكثر لاعب "مؤذي" وقميص الأهلي يحميه

سأكون أسعد إنسان حال خسارة الاهلي لقب افريقيا

قال شوقي السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إنه سيكون أسعد شخص في العالم عندما يخسر الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم" عبر برنامج "في الجول": "لا أحب أن يفوز الأهلي بالبطولات لأنه خصم نادي الزمالك، لا يوجد شىء اسمه روح رياضية ولا أريده أن يحقق المكسب".



وتابع: "كنت حزينًا جدًا عندما أحرز محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الثاني في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كان من أسوأ أيام حياتي، لقد مزقت قميصي من السعادة بعد تسجيل هدف التعادل للزمالك، لكن بعد هدف أفشة لم أصدق ما تراه عيني".

الأهلي المحظوظ ووليد سليمان المؤذي

واستكمل: "الأهلي ذو حظ عظيم، إذا واجه الحظ سيفوز عليه، بجانب أن لاعبي الأهلي مجتهدين، لن تتفوق على الصفاقسي التونسي في 2006 بهدف قاتل إلا إذا كنت تتحلى بالحظ والتوفيق، وهدف أفشة إذا سدده 100 مرة لن تسكن الكرة الشباك".

واستطرد: "في الإيذاء لا يوجد أكبر من وليد سليمان وهذه قصة منتهية تمامًا، طارق حامد وشوقي السعيد وأيمن أشرف وكل لاعبي مصر يلعبون بشكل قوي، ولكن المؤذي وليد سليمان في مكانة مختلفة، هو لاعب كبير لا خلاف عليه، ولكنه يتعمد الإيذاء، وقميص الأهلي يحميه".

واختتم: "الحكام يخشون من لاعبي الأهلي والزمالك، ولكن الأول أكثر".