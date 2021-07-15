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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق طلابي بهندسة المنصورة يدشن أول روبوت للخدمات الطبية

فريق طلابى مخترع
فريق طلابى مخترع

دشن فريق طلابي بكلية الهندسة بجامعة المنصورة أول روبوت مصري طبي لتقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية .

  يمثل الروبوت قيمة كبيرة للأطباء والمرضي في عملية تشخيص الامراض حيث انه مبني علي نظام ذكاء اصطناعي يمكنه من التنبؤ بالأمراض بناء علي الاعراض المدخلة من قبل المريض عبر الشاشة الذكية الموجودة علي جسم الروبوت او من خلال التفاعل الصوتي بين الروبوت والمريض .

وهذه الخدمة لا تمثل فقط قيمة بالنسبة للمريض ولكن أيضا للأطباء في كونها second clinical decision  الروبوت به نظام ذكاء اصطناعي لديه القدرة علي التنبؤ بمرض السرطان عبر ادخال الصور الطبية وتصنيفها وتحديد اذا ما كان هناك بها ورم ام لا ولو كان بها ورم ما هو مكان الورم بالتحديد وهذه الخدمة تمثل قيمة كبيرة بالنسبة للمرضي حيث انه اذا تم اكتشاف مرض السرطان في مراحل مبكرة يمكن علاجه والتغلب عليه 
وبدأ في هذا النظام بمرض سرطان الثدي وانتهينا منه وحاليا نعمل علي أنواع اكثر من مرض السرطان مثل الكبد والرئة 

الروبوت يقيس بعض المؤشرات الحيوية  بدون أي حاجة لأخذ عينات


 يستطيع الروبوت قياس بعض المؤشرات الحيوية مثل درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب والسكر بطرق non invasive بدون أي حاجة لأخذ عينات او وخذ مثل ما يحدث في الطرق التقليدية لتحديدا مرض السكر عبر السنسورات الموجودة علي جسم الروبوت التي تعتمد في عملها علي الأشعة تحت الحمراء .و الروبوت قائم علي نظام robotic operating system يمكنه من الحركة والذهاب الي اي موقع داخل المستشفى او المركز الطبي عبر ادخال خريطة المستشفى للروبوت وتحديد الموقع المراد ارسال الروبوت اليه ويقوم الروبوت بالذهاب اليه مما يمثل قيمة كبيرة في وقت نعيش فيه في أزمة فيروس كورونا حيث تم وضع stand علي جسم الروبوت يمكننا استخدامها في نقل العلاج او الاكل او المطهرات للمريض بدون الحاجة لتدخل الكادر الطبي.


الفريق من طلاب برنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية الهندسة جامعة المنصورة تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية و الدكتور محمود سعفان والمهندس أحمد السداوي والمهندس حسام بلحة .


يتكون الفريق من أحمد حماد ومحمد سعد الظريف وهديل دياب وأحمد شفيق جاد وعبد الحميد سمير وأحمد أسامة شعبان ومحمد المحمدي الغمراوي ومحمود مجدي

جامعة المنصورة كلية الهندسة ريوبوت فريق طلابي تدشين أول روبوت مصري طبي لتقديم الخدمات الطبية

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