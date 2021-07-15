منها البط والوز.. تعرف على أهم أطعمة أشتهر بها قدماء المصريين

القدماء المصريين

قال الدكتور حسين عبد البصير ، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ، إن القدماء المصريين كانت لديهم أكلات عديدة في أطباقهم وكانت اللحوم على رأس المائدة بالإضافة للبط ، والأوز ، والحمام البلدي بالإضافة للأسماك المملحة .

وأضاف " عبد البصير " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج سفرة دايمه والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، ان الفواكه أيضاً احتلت منزلة كبرى عند المصري القديم ومنها التين ، التفاح ، العنب وكانوا يقومون بـ ذبح الثور ويأخذون فخذته ولحمته بالإضافة للخراف والعجول ، لافتا إلى ان أشهر ملكات العصر الفرعوني القديم التي اهتمت بالمطبخ كانت الملكة تي وكانت تعتنى بطهى الأكلات وتزيينها .

وأكد الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية، إن مصر القديمة والفراعنة خاصة كانت لديهم العديد من الأطعمة المختلفة.

وتابع أن تلك الأكلات أستمرت في الفترة الحالية، موضحا أن البط والوز والحمام كانت من ضمن الأكلات المفضلة لدى المصريين القدماء، فضلا عن شم النسيم والأسماك المملحة والبقوليات مثل الفول والعدس.

يذكر أن المطبخ المصري يشتهر بالعديد من المأكولات والمشروبات اللذيذة، ومنها الكشري الشهي أو الطعمية المقرمشة، والتي تعرف أيضاً باسم الفلافل ، وتمتد تقاليد الطهي في مصر إلى ما يزيد على 5 آلاف عام، أي منذ زمن الفراعنة.



وقد تم فرض الطعام المحلي منذ قديم الأزل من المكونات وطرق التحضير، سيطرته على جميع الأشخاص الذين كانوا يتجولون في جميع أنحاء مصر، من اليونانيين، والرومان، والعرب، والعثمانيين، والفرنسيين والبريطانيين.



من وجود الفلافل " الفول والطعمية " في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، إلا أن عدداً من الذواقة أشاروا إلى أن أشهى الفلافل توجد في مصر، ولا سيما التي تُحضر بالمطاعم وأكشاك الشوارع في القاهرة.

كما يعد طبق الكشري أحد أكثر الأطباق شعبية في مصر، وهو مزيج غني بالكربوهيدرات، ويحتوي على المعكرونة، والأرز والعدس، وتُضاف فوقه صلصة البندورة، والبصل المقلي، وأي شيء آخر يفضل الطاهي إضافته.

ويعد طبقا نباتيا إذا تم تحضيره باستخدام الزيت.



كما أن الفتة من الأطباق المفضلة في النوبة، وغالباً ما يقدم في المناسبات العائلية الخاصة وكذلك في الأعياد الإسلامية والمسيحية، ولكن يمكن العثور عليه الآن في قوائم المطاعم في جميع أنحاء صعيد مصر.

وتشمل المكونات الرئيسية لهذا الطبق الأرز، واللحم البقري، والخبز المقلي، ويضاف إليه صلصة البندورة ومرقة اللح

طبق البطيخ مع الجبنة البيضاء



ينضم المطبخ المصري مجموعة متنوعة من الجبن، وهو تقليد يعود إلى العصر الفرعوني.. ويعد طبق الجبنة بالبطيخ البارد أحد الوجبات الخفيفة المفضلة لفصل الصيف.