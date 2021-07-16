عميد كلية الحاسبات بكفر الشيخ يكشف تفاصيل "الروبوت زيكو"

البحث العلمي

خصص برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين حلقة خاصة للحديث عن ابتكار جديد لمواجهة فيروس كورونا، وأن هذا الابتكار عبارة عن روبوت، لتقديم المشروبات ، أن هناك فريق من طلاب كلية الحاسبات بـ جامعة كفر الشيخ هم من اكتشفوا هذا الابتكار.



وقال الدكتور أسامة سعدة، عميد كلية الحاسبات و المعلومات بكفر الشيخ، إن الطلاب المبتكرين لـ الروبوت زيكو، لديهم ماهرة وفكر عظيم، وأن هناك بعض التطورات التي ستتم على الروبوت.



ولفت إلى أن الجامعة توفر كل الدعم المادي لـ الطلاب، وأن الجامعة مهتمة بالابتكارات و الاختراعات.



وأشار إلى أن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يهتم بهذا المشروع، وهناك متابعة تتم لـ خرجين الكلية لتقديم كل ما هو جديد.

كشف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ تفاصيل قيام طلاب كلية حاسبات ومعلومات بابتكار روبوت يقدم المشروبات في المقاهي .



وقال عبد الرازق دسوقي :" الفضل يعود إلى الرئيس السيسي الذي أعطى أولوية كبيرة للبحث العلمي والتعليم وتوفير الإمكانات للطلاب كي يكون التعليم تطبيقي راقي ذو جودة عالمية ".

وأضاف عبد الرازق دسوقي :" طلاب جامعة كفر الشيخ مبدعين ومبتكرين وعندما تتوفر لهم الإمكانات يخرجون أفضل الأفكار والاختراعات ، ويستخدمون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في برمجة الآلات".

وتابع عبد الرازق دسوقي :" تم تجربة روبوت الطلاب وكان مشروع تخرج طلاب كلية حاسبات ومعلومات".



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طلاب يكرمون زميلهم بهدية في جامعة كفر الشيخ

في لفتة تعبر عن الوفاء والعرفان بالجميل، حرصت دفعة دبلوم الموارد البشرية بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، على تكريم زميلهم محمد النجار، احتفاءً وتقديرًا به، لما بدر منه من تعاون ومساعدة جميع زملائه بالدفعة دون كلل أو ملل.

وفؤجئ الدكتور محمد النجار، بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وطالب الدراسات العليا بجامعة كفر الشيخ، عقب انتهاء الامتحانات بقيام زملائه بتقديم «بوكس هدية»، عرفانًا منهم بالجميل الذي يقدمه للدفعة، وسط أجواء من الفرحة والبهجة والسعادة التي سادت بين الجميع.

وسادت أجواء الفرحة والسعادة بين طلاب دفعة دبلوم الموارد البشرية، في ختام الامتحانات، وسط التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، معبرين عن سعادتهم الغامرة باستكمال الدراسات العليا في رحاب جامعة كفر الشيخ.

وقالوا: إن زميلهم محمد النجار اعتاد على تقديم المساعدة والعون وتسهيل كل الصعوبات وكتابة المحاضرات وتلخيصها ولم يبخل على زملائه بأي معلومة أو مساعدة، فكان لابد أن يقابل كل هذا التعامل الراقي بالعرفان بالجميل وتقديم هدية تذكارية بسيطة له، مضيفين «بجد أجدع واحد في الدفعة».

وقدم طلاب دفعة الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وإدارة الجامعة والكلية ممثلة في الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة، على ما قدموه من جهد طوال العام الجامعي.