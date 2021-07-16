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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 16-7- 2021

صدى البلد

أسعار الخضراوات والفاكهة .. استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 16-7- 2021.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 2.75  جنيهات للكيلو

البصل بـ3 جنيهات للكيلو

البطاطس 5.5 جنيهات للكيلو

الكوسة 3  جنيهات

فاصوليا تسجل 10  جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ3.5 جنيها للكيلو

فلفل رومي بـ4 جنيهات للكيلو

الملوخية بـ 3.5  جنيهات للكيلو

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

كانتالوب بـ 6 جنيها

الخوخ 20 جنيه
العنب 9جنيهات
البرتقال 4   جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

 

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021

 

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021 بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

أسعار الذهب عيار 24  907 إلى 909

أسعار الذهب عيار 22  832 إلى 834

أسعار الذهب عيار 21  794 إلى 796

أسعار الذهب عيار 18  681 إلى 683

أسعار الذهب عيار 14  530 إلى 532

أسعار الذهب عيار 12  455 إلى 456

أسعار الذهب الاونصة  28,150 إلى 28,221

الجنيه الذهب  6,336 إلى 6,352

أسعار الذهب الكيلو  905,143 إلى 907,429


سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

 

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