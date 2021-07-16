تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 16-7- 2021

أسعار الخضراوات والفاكهة .. استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 16-7- 2021.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:
الطماطم تسجل 2.75 جنيهات للكيلو
البصل بـ3 جنيهات للكيلو
البطاطس 5.5 جنيهات للكيلو
الكوسة 3 جنيهات
فاصوليا تسجل 10 جنيهات للكيلو
الباذنجان بـ3.5 جنيها للكيلو
فلفل رومي بـ4 جنيهات للكيلو
الملوخية بـ 3.5 جنيهات للكيلو
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
كانتالوب بـ 6 جنيها
الخوخ 20 جنيه
العنب 9جنيهات
البرتقال 4 جنيهات
وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.
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أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021
ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021 بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:
أسعار الذهب عيار 24 907 إلى 909
أسعار الذهب عيار 22 832 إلى 834
أسعار الذهب عيار 21 794 إلى 796
أسعار الذهب عيار 18 681 إلى 683
أسعار الذهب عيار 14 530 إلى 532
أسعار الذهب عيار 12 455 إلى 456
أسعار الذهب الاونصة 28,150 إلى 28,221
الجنيه الذهب 6,336 إلى 6,352
أسعار الذهب الكيلو 905,143 إلى 907,429
سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.