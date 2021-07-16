رسالة من وزير قطاع الأعمال لأصحاب المصانع و الورش: جسور جاهزة لتصدير منتجاتك

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام رسالة الى أصحاب المصانع و الورش قائلا :"إلى اى صاحب مصنع صغير او ورشة تستطيع الآن تصدير منتجاتك عن طريق شركة جسور ( النصر الاستيراد و التصدير سابقا) إلى العالم فقط عليك تسجيل بياناتك و بيانات منتجاتك بالصور لنتمكن من تسويقها و بيعها لصالحك التسجيل مجانا و هناك فريق عمل جاهز لمساعدتك.



تابع وزير قطاع الأعمال العام عبر صحفته على الفيس بوك أن جسور تتولى ليس فقط بيع المنتجات و انما تستلم منتجك من أمام ورشتك و تتولى خدمات النقل و التخليص الجمركي لحين تسليمها للمشتري.



ودعت وزارة قطاع الأعمال العام ، لكافة الشركات المصرية التي لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري –إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الأفريقية.



وأشارت وزارة قطاع الأعمال العام الى تسجيل الشركات منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني عبر الموقع التالي https://gosoor.com.eg/.



وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام سيتم الترويج لهذه المنتجات من خلال عدد 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم). وقد تحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنس، روسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate"، كما يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.



وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أطلق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، يونيو الماضي، الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون في هذا الشأن مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع وأكثر من 10 مجالس تصديرية.



و تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكترونى وخدمة العملاء.



ويستعرض الفيديو التالي طريقة تسجيل المنتجات على الكتالوج الإلكتروني:

