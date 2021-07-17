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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة الشقق بأسلوب كسر الباب بالمطرية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتشكيل عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية.

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وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" تم ضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (9) حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان).

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية.

 

حبس ذمة التحقيقات سرقة المساكن سرقة المطرية

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