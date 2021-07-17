حبس عصابة سرقة الشقق بأسلوب كسر الباب بالمطرية

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتشكيل عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" تم ضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (9) حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان).

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية.