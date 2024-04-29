السيسي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إجراء مباحثات مع دينيس بيتشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك، عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وهناك حرص على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون، القائمة بين البلدين.



وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع دينيس بيتشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك، أن المباحثات استعرضت جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أكدنا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

وتابع الرئيس أنه تم الحديث حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن أهمية تكاتف الجهود الدولية، لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطــاع كافة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".



