سميرة سعيد: أغنية "مون شيري" صوتها سبعيناتي.. فيديو

قالت الفنانة سميرة سعيد، أن اغنية “مون شيري” صوتها سبعيناتي، مضيفة أن الصورة من الممكن أن تكون أقدم وتعود لفترة الخمسينيات والستينيات.

وأضافت “سعيد” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر" أن الأغنية قام بتلحينها “بلال سرور" وهو من ألف لها عددا من الاغاني أبرزها ”سوبر مان “ ، ”وهوا هوا".

سميرة سعيد تحقق نجاحًا كبيرًا

وحققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري” بعد يوم واحد من طرح الكليب، الذي حقق مليون و370 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد طرحه أمس الخميس.

وطرحت الديفا سميرة سعيد على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، أغنيتها الجديدة " Mon Chéri "، وهى الرابعة من بين أغنيات ألبومها الجديد الذى قررت أن تطرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.

"مون شيري" تحمل طابع وأجواء السبعينيات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب اما الميكس والماستر لخالد عز وقام باخراجها المخرج اللبناني نضال هاني.