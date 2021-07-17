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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطرح السلع الرئيسية بأسعار مخفضة 20% بمناسبة عيد الأضحى

صدى البلد

بمناسبة عيد الأضحى، أكد الدكتور هشام عبد المنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بـ وزارة التموين، أن جميع المجمعات تعمل على مدار أيام عيد الأضحى ، باستثناء أول أيام العيد ، والذي سينتهي عمل المجمعات فيه الساعة 3 مساء.

وتابع مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، أن المجمعات الاستهلاكية على أتم استعدادها لصرف المستحقات التموينية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأشار إلى أن وزارة التموين توفر كافة السلع الاستراتيجية ، مثل الأرز والمكرونة ، بأسعار منافسة، ومخفضة عن السوق ، لفئة محدودي الدخل .

وأردف : أسعارنا أقل بنسبة 20 % عن السوق الخارجي ، لجميع السلع الأساسية ، معقبا :" خدمة التوصيل متوفرة بالمجمعات الاستهلاكية وطوال العام " .

التموين تكشف مواعيد فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح منافذ  المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة أول وثانى وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها من الأسواق الأخرى.

استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية  لاستقبال عيد الأضحى وتوفير السلع الرئيسية في الأسواق ومراقبة وضبط الأسعار و في السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد جود التموين لاستقبال عيد الأضحى.

رسالة إلى القصابين

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة إلى القصابين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: “الدولة ملتزمة بمعايير اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب في أسعار اللحوم ولكن تستطيع المنافسة بقوة في توفير اللحوم للمواطنين بأسعار تنافسية عند غلاء الأسعار”.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح سابق لـ صدى البلد إلى أن موسم عيد الأضحى قبل 3 سنوات شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار اللحوم البلدية ونجحت وزارة التموين آنذاك في ضخ كميات لحوم إضافية عن الحصة المتبعة بأسعار تراوحت بين 65 جنيها و85 جنيها و90 جنيها في الوقت الذي وصلت فيه اللحوم البلدية إلى 140 جنيها مما ساهم في خفض أسعار اللحوم بشكل كبير في السوق.

100 طن لحوم يوميا

وأشار تقرير للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ يوميا ما يقارب 100 طن من اللحوم السودانية الطازجة، لأكثر من 1500 منفذ موزعين بمحافظات الجمهورية.

كما أفاد التقرير بأن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ حوالي 1500 رأس من الخراف الحية المذبوحة يوميا لتلك المنافذ أيضا.

منافذ التموين بلا إجازات

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن جميع قطاعات الوزارة تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وأن المجمعات الاستهلاكية منافذ طرح السلع واللحوم تعمل خلال أيام عيد الأضحى.

وكشف وزير التموين فى تصريحات سابقة له عن وجود غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع في الأسواق خلال أيام الموسم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

أسعار اللحوم اليوم

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة توفر 39 شادرا على مستوى الجمهورية لطرح خلاف حية بسعر 65 جنيه قائم الى جانب لحوم شأن مبردة سودانية بسعر 95 جنيها.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة ستطرح لحم سوداني بسعر 85 جنيها واللحم البرازيلي مجمد بسعر 65 جنيها، بالإضافة إلى احتياطي 7800 طن دجاج تم توفير 10 آلاف طن دجاج إضافية.

وأوضح أن مصر لديها مخزون استراتيجي من الزيت يكفي لمدة 5.7 شهر، مشيرًا إلى أهمية المخزون الاستراتيجي في عدم ارتفاع الأسعار خلال موسم رمضان، وذلك في ظل زيادة أسعار الزيوت عالميًا.

عيد الأضحى عيد الأضحى التموين وزارة التموين

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