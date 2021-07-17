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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الشعبة العلمية بأسوان يتوجهون اليوم لأداء إمتحان الكمياء

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بأسوان

يتوجه صباح اليوم السبت طلاب الشعبة العلمية " للثانوية العامة بأسوان لأداء إمتحان الكيماء داخل 30 لجنة إمتحانية وذلك وفقاً لتظام التقييم الجديد "البابل شيت" وسط تشديد الإجراءات واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. 

من جانبه قال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه تم تطهير وتعقيم اللجان البالغ عددها 30 لجنة على مستوى المحافظة لإستقبال 6815 طالبا وطالبة، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية منعقدة بشكل مستمر حتى نهاية الامتحانات وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات بسلاسة ويسر وتذليل أي عقبات.

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وأشار خالد قبيصي بأنه تم تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة ، كما أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة إنتشار فيرس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان ، والإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الإمتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أى إصابات أو أضرار.

وأكمل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه بالتوازى مع ذلك تم توفير إستراحات المراقبين والملاحظين بكافة الإدارات التعليمية بواقع إستراحة للرجال وأخرى للسيدات بكل إدارة حيث يتوفر بها جميع مستلزمات وإحتياجات المعلمين الضرورية ، وسبل الراحة المختلفة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

وكانت قد بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان فى إستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الماراثون السنوى والذى يستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

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