وزارة الرياضة و"العمل الدولية" تنفذان تدريب اعتماد مدربي التثقيف المالي بالشرقية

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن تثقيف الشباب ماليًا يقع ضمن أجندة عمل الوزارة؛ لنشر الوعي لدى الشباب بأهمية هذا التوجه العالمي.



جاء ذلك على هامش تنفيذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تدريب اعتماد مدربي التثقيف المالي للشباب العاملين بمديرية الشباب والرياضة في محافظة الشرقية.



وأضاف الوزير أن تدريب التثقيف المالي يأتي ضمن أنشطة وبرامج بروتوكول التعاون بين وزارة الرياضة ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أندية البحث عن وظيفة مشروع "فرص".



وأوضح أن المشروع يهدف إلى المساعدة في توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.



ويتضمن التدريب صقل مهارات ومعارف المدربين بأهمية وبرامج التثقيف المالي كاتجاه عالمي لدعم الأنشطة والمعاملات المالية للشباب من خلال طرح مجموعة من الآليات المبتكرة لنشر الوعي بالشمول المالي، والتي من شأنها اعتماد هؤلاء المدربين كمرحلة نهائية كمدربين للشمول والتثقيف المالي بمحافظتهم.



يذكر انه قد سبق تنفيذ اعتماد مدربي الشمول المالي خلال عام 2023.