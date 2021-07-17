وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم السبت، وفاة النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي.

وقال المجلس في بيان له: "بقلوب صابرة محتسبة، وببالغ الحزن ننعي المغفور له بإذن الله تعالى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي".

ووصفه البيان بأنه "أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في وطننا طيلة عمله بالمجلس".

وفيما لم يكشف "الأعلى للدولة" سبب وفاة بقي، قالت وسائل إعلام ليبية إنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وتعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها وأن تجعل الانتخابات "واقعا".

قال الدبيبة بعد عودته من نيويورك إن الحكومة لن تقف أمام رغبة الليبيين، مشيرا إلى أنه دعا إلى "تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج".

وذكر الدبيبة "وجدنا دعما كبيرا من المجتمع الدولي"، على الرغم من قوله إنه "لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد".

وتابع: "الهدم والتدمير والحرب سهلة جدا لكن البناء ولم الشمل هو أصعب طريق وسنختار الطريق الصعب لبناء الدولة".

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والإعداد للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في لقاء له مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بنيويورك قبل عودتها منها، حيث أعرب الدبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم أشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ظل الظروف الحالية، فيما جدد أبوالغيط التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.



وفي سياق متصل قال أبوالغيط في لقاء له مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الجامعة العربية مستعدة لدعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا للخروج بنتائج إيجابية، مشددا على أهمية التزام جميع الأطراف بعقد الانتخابات في موعدها المقرر وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية للاضطلاع بمهامها في هذا الخصوص.