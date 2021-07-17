دار المعارف تناقش كتاب نهر وأطياف ريمونارف للكاتبة نشوة أحمد

نظمت دار المعارف للنشر والتوزيع، ندوة لمناقشة كتاب "نهر" للكاتبة نشوة أحمد، والمجموعة القصصية “أطياف ريمونارف” ، مؤخرًا، في "قاعة ابن رشد".
وناقش الكتابين في الندوة الناقد الحداثي، طه سيف الله، وتحت إشراف الدكتورة نشوة أحمد.
وقالت الدكتورة نشوة أحمد خلال الندوة، أن كتاب “نهر” هو عبارة عن مجموعة من الومضات والخواطر، مثل الحكم والنصائح أو تجربة تم صياغتها في مجموعة من الكلمات بأسلوب يناسب جميع الأعمار، موضحة أن هناك عدد كبير من صغار السن والشباب والكبار قاموا بقراءه هذا الكتاب وعبروا عن اعجابهم به.
وأضافت، أن “أطياف ريمونارف” هو عبارة عن مجموعة لمجموعة مبدعين من أبناء جروب ريمونارف للأدباء فقط والذي يتكون من 25 كاتب وكاتبة، يتضمن قصص متنوعة بإتجاهات مختلفة، وأن تجربة هذا الكتاب كانت بمثابة ورشة عمل لهم، لان جميعهم تطورا بشكل كبير جدا من خلال هذا الكتاب.
جدير بالذكر ان الدكتورة نشوة أحمد من كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، وحصلت على شهادات معتمدة في العلوم الشرعية، ونشرت لها العديد من القصص القصيرة في بعض المجموعات القصصية الورقية والإلكترونية منها: أورورا، ثلاثية زودياك، حكاوي القمر، حروف متناثرة.
كما أن لديها ثلاثة أعمال نشرت هذا العام وشاركت في معرض الكتاب الدولي هي: "في محراب صحابي"، "ريمونارف وغيرهن"، "نهر"، كما وأشرفت علي العديد من الكتب مثل أطياف ريمونارف، وجع الغفران، دندنات ريشة، نثريات الياقوت.