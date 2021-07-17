بالكاش مايوه.. ريهام أيمن تخطف الأنظار خلال عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة ريهام أيمن صور جديدة من خلال عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت ريهام أيمن مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض أثناء جلوسها أمام حمام السباحة، ممسكة في يدها قبعة باللون البيج، مرتدية نظارة شمس باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن علي رفع شعرها الي أعلي، مع ارتداء بعض الاكسسوارات الرقيقة لإكمال اطلالتها الصيفية.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالاتي:

"جميلة – حلوة اوي – احلي ريهام ايمن".

وتعافت الفنانة ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت أيضا الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.