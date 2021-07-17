ضبط 2 طن أغذية فاسدة وتحرير 500 محضر جنح صحية بالغربية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مراقبة الأغذية وتكثيف الجهود لضبط سوق الغذاء واستمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وهيئة الرقابة الإدارية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وباشر الدكتور محمد شكر مدير عام الوقائي بتشكيل لجان مكبرة يقودها الأستاذ الشناوي نجم مراقب عام الأغذية وعليه تم شن حملات مكبرة على مستوى مراكز ومدن الغربية.

وأسفرت الحملات عن ضبط حوالي ٢ طن و ٦٠ لترا من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية، وغلق ١٠٢ منشأة غذائية غير مرخصة و بها خطر داهم ونقص شديد في الاشتراطات الصحية والبيئية، وكذا مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية.



وسحبت 1004 عينات وتم إرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من 440 منشأة غذائية.

وأكد وكيل الوزارة أن شن أن هذه الحملات التفتيشية كانت في خلال الفترة من ١ / ٧ حتى ١٥ / ٧ / ٢٠٢١ و ذلك للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

ضبط ٢ طن و ٦٠ لتر أغذية غير صالحة للإستخدام تحرير ٥٠١ محضر جنح صحيه بالغربية

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