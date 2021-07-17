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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الجندي يتصدر منافسات السلاح بنهائي الناشئين لبطولة العالم للخماسي الحديث

أحمد الجندي يتصدر
أحمد الجندي يتصدر منافسات السلاح

تصدر أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني، منافسات نهائي فردي الناشئين، ببطولة العالم للخماسي الحديث، التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري؛ بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح.


وحصد الجندي المركز الأول برصيد 567 نقطة ، فيما جاء الألماني بيلى يوبل بالمركز الثاني برصيد نقاط 564 ، وجاء لاعب منتخب بيلاروسيا أليكسي كورس  في المركز الثالث برصيد نقاط 559 نقطة .
 

فيما جاء مهند شعبان لاعب المنتخب الوطني المركز الخامس برصيد 558 نقطة ، بينما احتل نور الدين كريم على المركز 25 برصيد 489 نقطة. 
 

وأقيمت منافسات الفروسية في تمام السادسة من مساء اليوم السبت، بينما تختتم منافسات اليوم بـ"الليزر رن" في الثامنة مساء.

وأقيمت منافسات الفرق للناشئات، أمس الجمعة، وحصد منتخب المجر المركز الأول، بينما احتل منتخب مصر المكون من سلمي أيمن وأميرة قنديل وملك خالد المركز الثاني ، بينما احتل منتخب بيلا روسيا المركز الثالث.


وفي منافسات الفردي حصدت ريبيكا كاستودي لاعبة المنتخب الفرنسي المركز الأول برصيد ١٢٨٠ نقطة ، بينما احتلت أليس رينادو لاعبة المنتخب الإيطالي المركز الثاني برصيد ١٢٦٨  نقطة ، فيما توجت اليزابيث ادو مايا لاعبة منتخب ليتوانيا بالمركز الثالث  برصيد ١٢٥٦ نقطة.
وشهد حفل توزيع الجوائز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية  والدكتور شادي عبد العزيز مدير البطولة والدكتور هيثم الشرنوبي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري .
ويشارك في منافسات اليوم 36 لاعب من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.

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وزير الشباب والرياضة منتخب مصر بطولة العالم للخماسي الحديث سلاح بطولة العالم

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