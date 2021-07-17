أحمد الجندي يتصدر منافسات السلاح بنهائي الناشئين لبطولة العالم للخماسي الحديث

تصدر أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني، منافسات نهائي فردي الناشئين، ببطولة العالم للخماسي الحديث، التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري؛ بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح.
وحصد الجندي المركز الأول برصيد 567 نقطة ، فيما جاء الألماني بيلى يوبل بالمركز الثاني برصيد نقاط 564 ، وجاء لاعب منتخب بيلاروسيا أليكسي كورس في المركز الثالث برصيد نقاط 559 نقطة .
فيما جاء مهند شعبان لاعب المنتخب الوطني المركز الخامس برصيد 558 نقطة ، بينما احتل نور الدين كريم على المركز 25 برصيد 489 نقطة.
وأقيمت منافسات الفروسية في تمام السادسة من مساء اليوم السبت، بينما تختتم منافسات اليوم بـ"الليزر رن" في الثامنة مساء.
وأقيمت منافسات الفرق للناشئات، أمس الجمعة، وحصد منتخب المجر المركز الأول، بينما احتل منتخب مصر المكون من سلمي أيمن وأميرة قنديل وملك خالد المركز الثاني ، بينما احتل منتخب بيلا روسيا المركز الثالث.
وفي منافسات الفردي حصدت ريبيكا كاستودي لاعبة المنتخب الفرنسي المركز الأول برصيد ١٢٨٠ نقطة ، بينما احتلت أليس رينادو لاعبة المنتخب الإيطالي المركز الثاني برصيد ١٢٦٨ نقطة ، فيما توجت اليزابيث ادو مايا لاعبة منتخب ليتوانيا بالمركز الثالث برصيد ١٢٥٦ نقطة.
وشهد حفل توزيع الجوائز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور شادي عبد العزيز مدير البطولة والدكتور هيثم الشرنوبي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري .
ويشارك في منافسات اليوم 36 لاعب من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.