هل اللحوم الحمراء تهدد مرضى القلب بالوفاة على المدى الطويل.. دراسة توضح

اللحوم الحمراء لمرضى القلب في عيد الأضحى.. وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 20000 فرد أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والمعالجة يرتبط بوظيفة القلب السيئة، تم تقديم البحث في ESC الوقائي لأمراض القلب 2021 ، وهو مؤتمر علمي عبر الإنترنت للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC).

اللحوم الحمراء لمرضى القلب

اللحوم الحمراء لمرضى القلب

قالت مؤلفة الدراسة الدكتورة زهرة رئيسي إستبراج من جامعة كوين ماري في لندن بالمملكة المتحدة: "أظهرت الدراسات السابقة وجود روابط بين زيادة استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة بأمراض القلب" 2،3 “للمرة الأولى، قمنا بفحص العلاقات بين استهلاك اللحوم ومقاييس التصوير لصحة القلب. قد يساعدنا هذا في فهم الآليات الكامنة وراء الروابط التي لوحظت سابقًا مع أمراض القلب والأوعية الدموية".

شملت الدراسة 19408 مشاركًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، فحص الباحثون جمعيات كمية المبلغ عنها ذاتيا من اللحوم الحمراء والمصنعة مع التشريح وظيفة القلب.

تم تحليل ثلاثة أنواع من مقاييس القلب، أولاً: تقييمات الرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية (CMR) لوظيفة القلب المستخدمة في الممارسة السريرية مثل حجم البطينين وقياسات وظيفة ضخ البطينين. ثانيًا: تم استخدام علم الأشعة CMR الجديد في البحث لاستخراج معلومات مفصلة من صور القلب مثل الشكل والملمس (مما يشير إلى صحة عضلة القلب)، ثالثًا: مرونة الأوعية الدموية (الشرايين المتمددة أكثر صحة).

عوامل تؤثر على صحة القلب

صحة القلب

تم تعديل التحليل لعوامل أخرى قد تؤثر على العلاقة بما في ذلك العمر والجنس والحرمان والتعليم والتدخين والكحول وممارسة الرياضة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري ومؤشر كتلة الجسم (BMI) كمقياس للسمنة.

وجد الباحثون أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والمعالجة كان مرتبطًا بمقاييس تصوير أسوأ لصحة القلب، عبر جميع المقاييس التي تمت دراستها، على وجه التحديد ، كان لدى الأفراد الذين يتناولون كميات أكبر من اللحوم بدون دهون ، ووظيفة قلب ضعيفة ، وشرايين أكثر صلابة وكلها علامات تدل على صحة القلب والأوعية الدموية السيئة.

على سبيل المقارنة، اختبر الباحثون أيضًا العلاقات بين إجراءات تصوير القلب وتناول الأسماك الزيتية ، والتي تم ربطها سابقًا بتحسين صحة القلب. ووجدوا أنه مع ارتفاع كمية استهلاك الأسماك الزيتية ، تحسنت وظائف القلب ، وأصبحت الشرايين أكثر تمددًا.

وقالت الدكتورة رئيسي استبراغ: "تدعم النتائج الملاحظات السابقة التي تربط استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بأمراض القلب وتوفر رؤى فريدة للصلات مع بنية ووظيفة القلب والأوعية الدموية".

أمراض مرتبطة بالقلب

أمراض القلب

تم تفسير الارتباط بين مقاييس التصوير لصحة القلب وتناول اللحوم جزئيًا فقط من خلال ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري والسمنة.

قالت الدكتورة رئيسي استبراغ: "لقد تم اقتراح أن هذه العوامل يمكن أن تكون سبب العلاقة الملحوظة بين اللحوم وأمراض القلب". على سبيل المثال ، من الممكن أن يؤدي تناول اللحوم الحمراء بشكل أكبر إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وهذا بدوره يسبب أمراض القلب. تشير دراستنا إلى أن هذه العوامل الأربعة تلعب دورًا في الروابط بين تناول اللحوم وصحة القلب ، لكنها ليست القصة الكاملة ".

وأشارت إلى أن الدراسة لم تبحث في آليات بديلة. لكنها قالت: "هناك بعض الأدلة على أن اللحوم الحمراء تغير ميكروبيوم الأمعاء ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات بعض الأيضات في الدم ، والتي بدورها ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب".

قال الدكتور رئيسي إستبراغ: "كانت هذه دراسة قائمة على الملاحظة ولا يمكن افتراض السببية. ولكن بشكل عام ، يبدو من المنطقي الحد من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة لأسباب تتعلق بصحة القلب ".