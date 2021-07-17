الأكل الممنوع لمرضى القلب خطر يهدد بالوفاة

الأكل الممنوع لمرضى القلب، النظام الغذائي هو عامل خطر مهم في أمراض القلب التاجية ، تشمل عوامل الخطر المرتبطة بالغذاء السمنة ، وارتفاع ضغط الدم ، والسكري غير المنضبط ، والنظام الغذائي

الأكل الممنوع لمرضى القلب

القلب

كقاعدة عامة ، سترغب في تجنب السكر الزائد والملح والدهون غير الصحية. هذا صحيح بشكل خاص بعد التعرض لأزمة قلبية.

فيما يلي قائمة جزئية بالأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها:

الوجبات السريعه

طعام مقلي

طعام محاصر

الأطعمة المعلبة (الخضار والفاصوليا هي الاستثناءات ، طالما لا يوجد ملح مضاف)

حلويات

رقائق

وجبات مجمدة مصنعة

التوابل مثل المايونيز والكاتشب والصلصة المعبأة

اللحوم الحمراء (استمتع بكميات محدودة فقط)

كحول

زيوت نباتية مهدرجة (تحتوي على دهون متحولة)

اللحوم الباردة

بيتزا وبرغر وهوت دوج

لقلب معافي من الأمراض ، قلل من تناولك للدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة (الموجودة في الزيوت المهدرجة) تمامًا.

يجب ألا تشكل الدهون المشبعة أكثر من 6 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول.

للتحكم في ضغط الدم ، يجب الحد من تناول الصوديوم اليومي إلى 1500 مجم أو أقل.

اسأل طبيبك عما إذا كانت المشروبات المحتوية على الكافيين ، مثل القهوة والشاي ، مناسبة لقلبك. استمتع بهذه المشروبات باعتدال دون إضافة الكريمة أو الحليب أو السكر.

الأكل الممنوع لمرضى القلب



الأكل الممنوع لمرضى القلب، النظام الغذائي هو عامل خطر مهم في أمراض القلب التاجية ، تشمل عوامل الخطر المرتبطة بالغذاء السمنة ، وارتفاع ضغط الدم ، والسكري غير المنضبط ، والنظام الغذائي، هل تعلم ما هي مخاطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية؟ سيساعدك إجراء فحص منتظم لصحة القلب مع طبيبك العام على فهم مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بشكل أفضل.

الأهم من ذلك ، يمكن لطبيبك وممرضتك دعمك لتقليل هذا الخطر فحص صحة القلب هو فحص طبي مدته 20 دقيقة مع طبيبك لتقييم خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

لماذا يجب أن تحصل على فحص صحة القلب؟



يمكن لفحوصات صحة القلب اكتشاف المشكلات المتعلقة بصحة قلبك عادة ما يكون مرض القلب التاجي هو السبب الكامن وراء النوبة القلبية ، وهو السبب الأول للوفاة في العالم يحدث مرض القلب التاجي عندما تصبح الشرايين المؤدية للقلب تصلب أو تضيق.

يُصاب واحد بنوبة قلبية أو سكتة دماغية كل أربع دقائق فى العالم قد لا يكون الكثير من الناس على دراية بعوامل الخطر الخاصة بهم للإصابة بأمراض القلب أيضًا ، يمكن أن تكون بعض عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول صامتة.



من الذي يحتاج إلى فحص صحة القلب؟



خُمس الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 74 عامًا لديهم فرصة كبيرة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في السنوات الخمس المقبلة.

يجب أن يخضع أي شخص يبلغ من العمر 45 عامًا وأكثر أو 30 عامًا وأكثر من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس لفحص منتظم لصحة القلب مع طبيبهم.



ما الذي يجب أن تتوقعه في فحص صحة قلبك؟

مريض القلب



اختبارات مختلفة للتحقق من عوامل الخطر الخاصة بك

سيقوم طبيبك العام أو الممرضة بفحص ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

مناقشة حول تاريخك وأسلوب حياتك

يعد نمط حياتك جزءًا مهمًا من تقييم خطر إصابتك بأمراض القلب ، حيث يمكن أن تلعب هذه العوامل جميعها دورًا. قد يُسأل عن:

حميتك

مستويات النشاط البدني

إذا كنت تدخن أو تشرب الكحول

سواء كنت تحافظ على وزن صحي

تاريخك الطبي والعائلي.

تقييم المخاطر

بعد ذلك ، يستخدم طبيبك العام المعلومات التي تم جمعها لتقييم خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في السنوات الخمس المقبلة.

أعمل خطة

إذا لزم الأمر ، سيعمل طبيبك أو الممرضة معك لوضع خطة لتحسين عوامل الخطر لأمراض القلب والحفاظ على صحة قلبك.

خذ الدواء

قد يحتاج الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في السنوات الخمس المقبلة إلى تناول الأدوية وإجراء تغييرات في نمط الحياة لتقليل مخاطرهم.

الإحالة لمزيد من الدعم

قد يحيلك طبيبك العام إلى أخصائي صحي آخر للحصول على مزيد من الدعم على سبيل المثال ، يمكن أن يشمل ذلك زيارة اختصاصي تغذية لمساعدتك في إجراء التغييرات الصحيحة على نظامك الغذائي أو برامج دعم نمط الحياة الأخرى ومجموعات المشي و الأكل الممنوع لمرضى القلب .



ما هي فوائد فحص صحة القلب؟



إن فهم خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية هو الخطوة الأولى في تقليل المخاطرسيقدم لك طبيبك أو ممرضتك نصائح حول الخطوات الفورية التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.