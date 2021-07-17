مشروب ساخن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%

ارتفاع ضغط الدم ، هو عامل خطر يساهم في الإصابة بأمراض القلب ، ثبت أن بعض العناصر الغذائية بارعة بشكل خاص في تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك المشروبات الساخنة.



ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يعني أن قوة ضغط الدم على جدران الشرايين مرتفعة للغاية، إذا تركت دون علاج ، فإن هذا يؤدي إلى تضيق الشرايين وتضييقها ، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية ، مثل القلب، يمكن أن يؤدي إعاقة تدفق الدم إلى القلب إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية .

أبحاث



حددت الأبحاث مكونات معينة يمكن أن تساعد في درء خطر ارتفاع ضغط الدم، يندرج شاي أولونغ - شاي صيني تقليدي مصنوع من أوراق نبات كاميليا سينينسيس - ضمن هذه الفئة.

فحصت دراسة نشرت في مجلة JAMA Network الآثار طويلة المدى لشرب الشاي الصيني الاسود على مخاطر ارتفاع ضغط الدم.





شاي أولونغ أنه يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم



تم تصميم الدراسة بعناية واستخدمت عددًا كبيرًا من الأشخاص (1507 شخصًا من 711 رجلاً و 796 امرأة) جمع الباحثون معلومات مفصلة عن استهلاك الشاي وأنماط الحياة الأخرى والعوامل الغذائية المرتبطة بمخاطر ارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت النتيجة أن أولئك الذين شربوا ما لا يقل عن 120 مل / يوم (نصف كوب) من الشاي الصيني الاسود لمدة عام ، تقل لديهم مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46٪ مقارنة بمن لا يشربون الشاي، علاوة على ذلك ، بين أولئك الذين شربوا 120 إلى 599 مل / يوم (كوبان ونصف) ، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65 بالمائة.



وخلص الباحثون إلى أن استهلاك شاي أولونغ المعتاد بما لا يقل عن 120 مل / يوم لمدة عام واحد "يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الصينيين".



يساعد تقليص الكافيين في قراءة ضغط الدم ولكن تأثيره محل نقاش، وفقا لما نشره موقع Mayo Clinic: "يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم حتى 10 ملم زئبق لدى الأشخاص الذين نادرًا ما يستهلكونه.

"لكن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام قد يعانون من تأثير ضئيل أو معدوم على ضغط الدم لديهم."

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.