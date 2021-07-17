جدول غذائي لمرضى القلب يقوي الصحة ككل ،يمكن أن يكون الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة التي تركز على الأطعمة الطازجة وغير المصنعة مفيدًا لقلبك يعتبر اتباع نظام غذائي منخفض بشكل طبيعي في الدهون غير الصحية والملح والسكر المضاف غني بالحبوب الكاملة والألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية مثاليًا.

اتبع نمط الأكل الصحي للقلب المكون من 5 خطوات لمساعدتك على تحقيق هذا التوازن.

جدول غذائي لمرضى القلب

النظام الغذائي الصحي للقلب

جدول غذائي لمرضى القلب يقوي الصحة ككل كون النظام الغذائي الصحي للقلب من:

الكثير من الفواكه والخضروات

اللحوم الخالية من الدهن

دواجن منزوعة الجلد

المكسرات والفاصوليا والبقوليات

سمكة

كل الحبوب

زيوت نباتية مثل زيت الزيتون

منتجات الألبان قليلة الدسم

بيض (يمكنك أن تأكل ما يصل إلى ستة في الأسبوع)

هذه كلها منخفضة في الدهون المشبعة والسعرات الحرارية الفارغة. كقاعدة عامة ، تأكد من أن طبقك نصف ممتلئ ويحتوي على مجموعة متنوعة من الخضار في كل وجبة.

يمكن استخدام الخضار والفواكه المعلبة والمجمدة بدلاً من الأصناف الطازجة طالما أنها لا تحتوي على الملح والسكر.

السمك من أفضل الأطعمة لصحة قلبك ، لكن عليك أن تختار الأنواع المناسبة. تعتبر الأسماك الدهنية هي الأفضل لأنها محملة بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الكوليسترول وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

احرص على تناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا. الامثله تشمل:

سمك السالمون

السردين

سمك السلمون المرقط

سمك مملح

سمك الأسقمري البحري

عندما يتعلق الأمر بالمشروبات ، فإن أفضل رهان هو الماء إذا كنت لا تهتم بمذاق الماء العادي ، فجرّب تقطيع الليمون أو الخيار أو التوت إلى شرائح وإضافته إلى الماء للحصول على نكهة طبيعية تمامً



ربما سمعت أن تغيير طريقة تناول الطعام يمكن أن يؤثر على صحتك. لكن ماذا عن قلبك بالتحديد؟

النظام الغذائي السيئ هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب في أستراليا [1]. يؤثر ما تأكله وتشربه على العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك:

ضغط الدم

الكوليسترول

وزن

مخاطر الإصابة بمرض السكري.



كيف يبدو نمط الأكل الصحي للقلب؟



جدول غذائي لمرضى القلب يمكن أن يكون الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة التي تركز على الأطعمة الطازجة وغير المصنعة مفيدًا لقلبك.

يعتبر اتباع نظام غذائي منخفض بشكل طبيعي في الدهون غير الصحية والملح والسكر المضاف وغني بالحبوب الكاملة والألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية مثاليًا.

اتبع نمط الأكل الصحي للقلب المكون من 5 خطوات لمساعدتك على تحقيق هذا التوازن.

1. تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة



جدول غذائي لمرضى القلب تعتبر الفاكهة والخضروات من أفضل الأطعمة لصحة قلبك ، لكن معظم الأستراليين لا يأكلون في أي مكان قريب بما يكفي. تحتوي هذه الأطعمة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ، وكذلك الألياف ومضادات الأكسدة ، وقد ثبت أنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

الحبوب الكاملة هي أطعمة مثل الأرز البني والمعكرونة الكاملة والخبز المحبب والشوفان. هذه الأطعمة مليئة بالألياف ويمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم. يعد التبديل من الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض إلى أنواع الحبوب الكاملة تغييرًا بسيطًا يمكن أن يحسن نظامك الغذائي.



2. قم بتضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين



تعتبر بعض الأطعمة الغنية بالبروتين خيارات أفضل من غيرها. أفضل الخيارات هي البروتينات النباتية مثل الفول والحمص والعدس والمكسرات والبذور ، وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية. لقد ثبت أن هذه الأطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

البيض والدواجن هي أيضًا أطعمة غنية بالبروتين يمكن الاستمتاع بها كجزء من نمط الأكل الصحي للقلب.

إذا كنت تأكل اللحوم الحمراء ، فمن الأفضل قصرها على 1-3 وجبات في الأسبوع حيث تظهر الأبحاث أنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب .

3. اختر الحليب غير المنكه والزبادي والجبن

لا تزيد هذه الأطعمة أو تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، لكنها يمكن أن تكون مصدرًا مهمًا للكالسيوم والبروتين والمعادن الأخرى.

تعتبر الإصدارات غير المنكهة التي لا تحتوي على سكر مضاف هي الخيارات الأكثر صحة.

إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول في الدم ، فإن الحليب قليل الدسم والزبادي والجبن هي خيارات صحية. بالنسبة لأولئك الذين لا يفعلون ذلك ، يمكنك الاختيار بين بدائل قليلة الدسم أو كاملة الدسم



4. قم بتضمين الدهون والزيوت الصحية



يمكن أن تلعب الدهون والزيوت دورًا مهمًا في خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن تؤثر الأنواع المختلفة من الدهون على صحتك بشكل مختلف - فالدهون الصحية يمكن أن تساعد في حماية قلبك ، ويمكن أن تزيد الدهون غير الصحية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

اختر الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الدهون الصحية مثل الأفوكادو والزيتون والمكسرات والبذور ، واستخدم الزيوت الصحية للطهي ، مثل الزيتون والكانولا وعباد الشمس والفول السوداني وزيت فول الصويا. يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.



5. استخدم الأعشاب والتوابل لإضفاء نكهة على الأطعمة بدلاً من الملح



يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب. في المتوسط ​​، يأكل الأستراليون ضعف الكمية الموصى بها من الملح

كثير من الناس لا يدركون أن معظم الملح الذي يأكلونه موجود في الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل الأطعمة المعلبة واللحوم الباردة (مثل لحم الخنزير والسلامي) والمخبوزات.

واحدة من أفضل الطرق لتقليل كمية الملح التي تتناولها هي أن تبني نظامك الغذائي على الأطعمة الطازجة غير المصنعة مثل الفاكهة والخضروات. إذا كنت ترغب في إضافة نكهة إضافية إلى طعامك ، فحاول إضافة الأعشاب والتوابل.



ما هي الأطعمة التي يجب أن أتناولها بكميات أقل؟



إن تقليل كمية الأطعمة المعالجة التي تتناولها أمر رائع لصحة قلبك. يتكون ما يصل إلى 35 في المائة من متوسط ​​النظام الغذائي الأسترالي حاليًا من أطعمة عالية المعالجة ، مثل:

المخبوزات مثل الكعك والبسكويت والمعجنات

شوكولاتة

رقائق

مصاصات

المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية

خذ الطعام بعيدًا مثل البيتزا والبرغر.

عادة ما تكون هذه الأطعمة غنية بالسكر المضاف والملح والدهون المشبعة والمتحولة ، وهي ليست جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب. حاول تناول هذه الأطعمة في بعض الأحيان فقط وبكميات صغيرة.

تجنب الإفراط في الأكل: حجم الحصة المثالي

مقدار ما تأكله هو جزء مهم آخر من الأكل الجيد لقلبك. هناك بعض الأطعمة التي نأكل منها كثيرًا ، وبعض الأطعمة التي لا نتناولها بشكل كافٍ ، وبشكل عام ، ازداد حجم وجباتنا بمرور الوقت.

تعتمد الكمية التي يجب أن تتناولها على العديد من العوامل ، بما في ذلك نوع الطعام المقدم.