لحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى، أكل اللحوم عادة دينية تقليدية في عيد الأضحى، لذلك سوف نسلط الضوء على بعض النصائح الصحية الهامة للاستمتاع ب تناول اللحوم في عيد الأضحى دون أي مشاكل صحية، وخاصة لمرضى القلب .

لحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى

فواكة صحية لمريض القلب

لحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى، النصائح الصحية الهامة للاستمتاع بتناول اللحوم في عيد الأضحى دون أي مشاكل صحية.

إزالة أكبر قدر ممكن من الدهون قبل طهي اللحم.

تعتبر اللحوم المسلوقة أكثر صحة من اللحوم المقلية ، حيث أن مزيج الدهون والبروتينات في الوجبة نفسها يجعل من الصعب هضمها ويسبب العديد من أعراض الجهاز الهضمي (سوء الهضم ، وحرقان القلب ، والغثيان ... إلخ).

إضافة الخضار إلى جانب اللحوم (مثل: البطاطس ، والجزر ، والبازلاء ، والبروكلي ... إلخ) يلعب دورًا مهمًا في الهضم الصحي وامتصاص الدهون.

يفضل اختيار الأجزاء (مثل منطقة العنق والفخذ من الحيوان) التي تحتوي على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالقطع الأخرى.

تعتبر اللحوم المشوية طريقة تحضير صحية ، ولكن يجب تقليل حجم قطع اللحم للحد من وقت التعرض للحرارة ، كما يجب إزالة أي دهون مرئية لتجنب سقوطها على الفحم ومنع تكون المواد الضارة ؛ لذا ينصح بتتبيل اللحم بإضافة الخل والليمون قبل الشوي لتقليل تكون هذه المواد الضارة.

لا أحد يستطيع أن ينكر أن اللحوم طعام لذيذ وغني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم. ولكن على الجانب الآخر ، تجنب الإفراط في استهلاك اللحوم لتجنب العديد من المشكلات الصحية ذات الصلة (اضطراب الجهاز الهضمي ، والنقرس ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وزيادة مستويات الكوليسترول ... إلخ). يجب ألا يتجاوز متوسط ​​استهلاك اللحوم 75-100 جم يوميًا.



اللحوم الحمراء لمرضى القلب

لحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى، وجدت دراسة رصدية أجريت على ما يقرب من 20000 فرد أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والمعالجة يرتبط بوظيفة القلب السيئة. يتم تقديم البحث في ESC الوقائي لأمراض القلب 2021 ، وهو مؤتمر علمي عبر الإنترنت للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC).

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة زهرة رئيسي إستبراغ من جامعة كوين ماري في لندن بالمملكة المتحدة: "أظهرت الدراسات السابقة وجود روابط بين زيادة استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة بأمراض القلب". 2،3 “للمرة الأولى ، قمنا بفحص العلاقات بين استهلاك اللحوم ومقاييس التصوير لصحة القلب. قد يساعدنا هذا في فهم الآليات الكامنة وراء الروابط التي لوحظت سابقًا مع أمراض القلب والأوعية الدموية. "

شملت الدراسة 19408 مشاركًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. 4 فحص الباحثون جمعيات كمية المبلغ عنها ذاتيا من اللحوم الحمراء والمصنعة مع التشريح وظيفة القلب و.

تم تحليل ثلاثة أنواع من مقاييس القلب. أولاً ، تقييمات الرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية (CMR) لوظيفة القلب المستخدمة في الممارسة السريرية مثل حجم البطينين وقياسات وظيفة ضخ البطينين. ثانيًا ، تم استخدام علم الأشعة CMR الجديد في البحث لاستخراج معلومات مفصلة من صور القلب مثل الشكل والملمس (مما يشير إلى صحة عضلة القلب). ثالثًا ، مرونة الأوعية الدموية (الشرايين المتمددة أكثر صحة).

تم تعديل التحليل لعوامل أخرى قد تؤثر على العلاقة بما في ذلك العمر والجنس والحرمان والتعليم والتدخين والكحول وممارسة الرياضة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري ومؤشر كتلة الجسم (BMI) كمقياس للسمنة.

وجد الباحثون أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والمعالجة كان مرتبطًا بمقاييس تصوير أسوأ لصحة القلب ، عبر جميع المقاييس التي تمت دراستها. على وجه التحديد ، كان لدى الأفراد الذين يتناولون كميات أكبر من اللحوم بدون دهون ، ووظيفة قلب ضعيفة ، وشرايين أكثر صلابة وكلها علامات تدل على صحة القلب والأوعية الدموية السيئة.

على سبيل المقارنة ، اختبر الباحثون أيضًا العلاقات بين إجراءات تصوير القلب وتناول الأسماك الزيتية ، والتي تم ربطها سابقًا بتحسين صحة القلب. ووجدوا أنه مع ارتفاع كمية استهلاك الأسماك الزيتية ، تحسنت وظائف القلب ، وأصبحت الشرايين أكثر تمددًا.

وقالت الدكتورة رئيسي استبراغ: "تدعم النتائج الملاحظات السابقة التي تربط استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بأمراض القلب وتوفر رؤى فريدة للصلات مع بنية ووظيفة القلب والأوعية الدموية."

تم تفسير الارتباط بين مقاييس التصوير لصحة القلب وتناول اللحوم جزئيًا فقط من خلال ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري والسمنة.

قالت الدكتورة رئيسي استبراغ: "لقد تم اقتراح أن هذه العوامل يمكن أن تكون سبب العلاقة الملحوظة بين اللحوم وأمراض القلب". على سبيل المثال ، من الممكن أن يؤدي تناول اللحوم الحمراء بشكل أكبر إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وهذا بدوره يسبب أمراض القلب. تشير دراستنا إلى أن هذه العوامل الأربعة تلعب دورًا في الروابط بين تناول اللحوم وصحة القلب ، لكنها ليست القصة الكاملة ".

وأشارت إلى أن الدراسة لم تبحث في آليات بديلة. لكنها قالت: "هناك بعض الأدلة على أن اللحوم الحمراء تغير ميكروبيوم الأمعاء ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات بعض الأيضات في الدم ، والتي بدورها ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب".

قال الدكتور رئيسي إستبراغ: "كانت هذه دراسة قائمة على الملاحظة ولا يمكن افتراض السببية. ولكن بشكل عام ، يبدو من المنطقي الحد من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة لأسباب تتعلق بصحة القلب ".



جدول غذائي لمرضى القلب

النظام الغذائي الصحي للقلب

كون النظام الغذائي الصحي للقلب من:

الكثير من الفواكه والخضروات

اللحوم الخالية من الدهن

دواجن منزوعة الجلد

المكسرات والفاصوليا والبقوليات

سمكة

كل الحبوب

زيوت نباتية مثل زيت الزيتون

منتجات الألبان قليلة الدسم

بيض (يمكنك أن تأكل ما يصل إلى ستة في الأسبوع)

هذه كلها منخفضة في الدهون المشبعة والسعرات الحرارية الفارغة. كقاعدة عامة ، تأكد من أن طبقك نصف ممتلئ ويحتوي على مجموعة متنوعة من الخضار في كل وجبة.

يمكن استخدام الخضار والفواكه المعلبة والمجمدة بدلاً من الأصناف الطازجة طالما أنها لا تحتوي على الملح والسكر.

السمك من أفضل الأطعمة لصحة قلبك ، لكن عليك أن تختار الأنواع المناسبة. تعتبر الأسماك الدهنية هي الأفضل لأنها محملة بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الكوليسترول وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

احرص على تناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا. الامثله تشمل:

سمك السالمون

السردين

سمك السلمون المرقط

سمك مملح

سمك الأسقمري البحري

عندما يتعلق الأمر بالمشروبات ، فإن أفضل رهان هو الماء إذا كنت لا تهتم بمذاق الماء العادي ، فجرّب تقطيع الليمون أو الخيار أو التوت إلى شرائح وإضافته إلى الماء للحصول على نكهة طبيعية تمامً



الأكل المناسب لمريض جلطة القلب

هناك عدد قليل من الأنظمة الغذائية الصحية للقلب المختلفة التي يجب وضعها في الاعتبار.

تذكر أن تخبر طبيبك أخبرهم إذا كنت تخطط لتجربة نظام غذائي جديد أو اطلب إحالة إلى اختصاصي تغذية يمكنه مساعدتك في اختيار خطة حمية موجودة أو تخصيص خطة لك.

حمية البحر الأبيض المتوسط



حظي نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي باهتمام كبير في السنوات الأخيرة ، وذلك لسبب وجيه.

تشير مراجعة حديثة للدراسات طويلة المدى إلى الفوائد القلبية الوعائية لخطة النظام الغذائي هذه ، والتي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يركز هذا النظام الغذائي على الدهون الصحية والبقوليات والأسماك والفول والحبوب ، إلى جانب الكثير من الخضار والفواكه الطازجة. يمكن الاستمتاع بمشتقات الألبان واللحوم على أساس عرضي فقط.

يركز نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي أيضًا على استخدام الزيوت النباتية ، مثل زيت الزيتون ، بدلاً من الزبدة.

إذا اخترت دمج منتجات الألبان في نظامك الغذائي ، فتأكد من احتوائها على نسبة 1 في المائة من الدهون أو أقل. هذا يقلل من إجمالي استهلاكك للدهون المشبعة.

ابحث عن الحليب الخالي من الدسم والزبادي الخالي من الدسم بدلًا من الخيارات الكاملة الدسم.

اندفاع

النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) هي خطة غذائية أخرى تستخدم لتعزيز صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم.

مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، يركز نظام DASH الغذائي على الأطعمة النباتية جنبًا إلى جنب مع اللحوم الخالية من الدهون.

يتمثل الاختلاف الأكبر في أن داش يركز على تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي بهدف 1500 إلى 2300 مجممصدر موثوق في اليوم.

في حين أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لا تعالج بشكل مباشر حدود الصوديوم ، فإن تناول المزيد من الأطعمة النباتية قد يعني تقليل تناول الصوديوم بشكل طبيعي.

مع DASH ، يمكنك أيضًا تناول الطعام 2 إلى 3 حصصمصدر موثوقمن منتجات الألبان قليلة الدسم يوميًا. بشكل عام ، يعزز DASH ضغط الدم وصحة القلب عن طريق تقليل تناول الصوديوم والكوليسترول بشكل طبيعي.

الأكل النباتي

يُعرف النظام الغذائي النباتي أيضًا باسم "أكل النبات إلى الأمام" ، ويتألف من تناول القليل من اللحوم أو عدم تناولها على الإطلاق.

كما يوحي الاسم ، يركز الأكل النباتي على الفواكه والخضروات ، جنبًا إلى جنب مع الحبوب والبقوليات وغيرها من المصادر الغذائية غير الحيوانية.

بصرف النظر عن إثبات فعاليته علميًا في تعزيز صحة القلب ، يرتبط تناول المزيد من الأطعمة النباتية بتقليل مخاطر:

سرطان

السكتة الدماغية

داء السكري من النوع 2

إن تناول كميات أقل من اللحوم يعني أنك ستستهلك أيضًا كميات أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول.

الأكل "النظيف"

على الرغم من أن الأكل "النظيف" ليس نظامًا غذائيًا محددًا في حد ذاته ، إلا أنه يُستخدم كثيرًا بشكل متكرر عند مناقشة عادات الأكل. يتكون هذا النوع من الأكل من الأطعمة من مصادرها الكاملة فقط مع تقليل الإصدارات المصنعة ،المنتجات المعلبة والمجمدة استثناء لهذه القاعدة.

يقلل الأكل النظيف تلقائيًا من تناول الملح والسكريات المضافة والدهون المشبعة الموجودة غالبًا في الأطعمة المصنعة. للحصول على خطة أكل صحية للقلب حقًا ، ستحتاج أيضًا إلى الحد من تناول اللحوم الحمراء.



لحم الماعز لمرضى القلب



لحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى ،حقائق غذائية يجب أن تعرفها عن لحم الماعز، يعتقد معظم الناس أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يضر بصحة قلبك على المدى الطويل.

ومع ذلك ، يقول عدد متزايد من الخبراء أن لحوم الماعز عددًا من الفوائد الغذائية. يحتوي لحم الماعز على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ، وإجمالي الدهون ، والدهون المشبعة ، والكوليسترول مقارنة باللحوم التقليدية ، ويحتوي على مستويات أعلى من الحديد عند مقارنته بحجم تقديم مماثل من لحم البقر ، ولحم الخنزير ، والضأن ، والدجاج نسبيًا ، يحتوي لحم الماعز أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم مع انخفاض مستويات الصوديوم. تقدم لحوم الماعز قيمة غذائية أكبر وفوائد صحية أكبر ، ولها عدد من الفوائد الصحية ، والتي تشمل ...

- عندما يتعلق الأمر بالدهون ، فإن لحم الماعز أخف من اللحوم الأخرى. كما أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير ، مما يعني أنه مثالي لأولئك الذين يحاولون الالتزام بنظام غذائي.

- بينما من المعروف أن اللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة التي تزيد من مستويات الكوليسترول وتؤدي إلى أمراض القلب ، يقال إن لحوم الماعز تحتوي على مستويات منخفضة جدًا من الدهون المشبعة ولن تسبب أي ضرر لصحة قلبك. يقال إن انخفاض مستويات الدهون المشبعة في لحم الماعز يحسن مستويات الكوليسترول في الدم ويخفف الالتهاب.

- مع ارتفاع مستويات الكوليسترول في معظم المنازل ، من المهم مراقبة نظامك الغذائي يحتوي لحم الماعز على نسبة قليلة جدًا من الكوليسترول وبالتالي يمكن تناوله بانتظام.

- يحتوي لحم الماعز أيضًا على مستويات أعلى من الحديد مقارنة بالدجاج. الحديد عنصر غذائي مهم خاصة للنساء - من المعروف أن نقص احتياطيات الحديد يسبب فقر الدم.

- اللحوم مليئة أيضًا بالبروتينات - وهي مادة مغذية مهمة أخرى يحتاجها الجسم يوميًا.

- يحتوي لحم الماعز على فيتامين ب ، المعروف أنه يساعد على حرق الدهون بشكل فعال. لذا ، فإن القليل من اللحم مفيد لأولئك الذين يريدون إنقاص بعض الوزن.

- غني بفيتامين ب 12 المعروف بمساعدتك في الحصول على بشرة صحية.





الأكل الممنوع لمرضى القلب

القلب

كقاعدة عامة ، سترغب في تجنب السكر الزائد والملح والدهون غير الصحية. هذا صحيح بشكل خاص بعد التعرض لأزمة قلبية.

فيما يلي قائمة جزئية بالأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها:

الوجبات السريعه

طعام مقلي

طعام محاصر

الأطعمة المعلبة (الخضار والفاصوليا هي الاستثناءات ، طالما لا يوجد ملح مضاف)

حلويات

رقائق

وجبات مجمدة مصنعة

التوابل مثل المايونيز والكاتشب والصلصة المعبأة

اللحوم الحمراء (استمتع بكميات محدودة فقط)

كحول

زيوت نباتية مهدرجة (تحتوي على دهون متحولة)

اللحوم الباردة

بيتزا وبرغر وهوت دوج

لقلب معافي من الأمراض ، قلل من تناولك للدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة (الموجودة في الزيوت المهدرجة) تمامًا.

يجب ألا تشكل الدهون المشبعة أكثر من 6 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول.

للتحكم في ضغط الدم ، يجب الحد من تناول الصوديوم اليومي إلى 1500 مجم أو أقل.

اسأل طبيبك عما إذا كانت المشروبات المحتوية على الكافيين ، مثل القهوة والشاي ، مناسبة لقلبك. استمتع بهذه المشروبات باعتدال دون إضافة الكريمة أو الحليب أو السكر.

أفضل اللحوم لمرضى القلب

صحة القلب

بدائل اللحوم والدواجن والأسماك واللحوم: تقترح جمعية القلب الأمريكية حصتين من الأسماك في الأسبوع، قلل من قطع اللحم الدهنية.

لحم بقري ، قطع قليلة الدهن وطبقة من اللحم المفروم أو لحم المعز

صدور الدجاج أو الديك الرومي ، منزوعة الجلد والعظام

دجاج أو ديك رومي مطحون

الأسماك ، التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 ، مثل الرنجة والماكريل والسلمون والسلمون المرقط والتونة

مصدر المعلومات موقع ESC

wabmd

هيلثي .