أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

يبحث عدد كبير من الناس عن أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى لمساعدتهم في شراء أفضل شئ مناسب للأطباق التى يردن إعدادها قبل الذهاب للسوق .



ونكشف لكم في هذا التقرير أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى وأهم الفروق بينها لتتمكن من شراء الأفضل بالنسبة لك :



اللحم الضأن

ويأتى الضأن على رأس قائمة أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى يستخرج من للجسم، يصنف لحم الضأن على أنه لحم خروف صغير عمره أقل من عام، خاصة أنه يعتقد أن لحم الضأن واحد من أكثر اللحوم صحة خاصة أنه يحتوى على مستويات جيدة من العناصر الغذائية.

هذا بالإضافة إلى أنه الذبيحة الرئيسية في عيد الأضحى عند المسلمين فالخروف هو الأضحية الرسمية خلال هذا الاحتفال، كما يمكن استخدام اللحم الضأن فى إعداد الكثير من الأطباق الشهية مما يجعله أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى على الإطلاق.

اللحم البقري



يأتى اللحم البقري فى المرتبة الثانية من قائمة أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى شرائح اللحم التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ إلى لحم البقر المقدد ، يعد اللحم البقري من الأطعمة الشهية التي يفضل الاستمتاع بها بكميات معتدلة.



وتستخدم أجزاء عديدة من اللحم البقري في الأطباق الشهية ومنها الأنتركوت والكبدة والكرشة والممبار والضلعة.

لحم الماعز



يأتى لحم الماعز فى المركز الثالث في قائمة أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى فبالرغم من فوائده الصحية واستخدامته العديدة إلا أنه أقل الأنواع السابقة ن حيث القيمة الغذائية.



التركيبة العضلية القاسية قليلاً للحم الماعز تجعله إضافة شائعة لليخنات والمشاوي مما يجعله يحتاج وقتا طويلا للطهي حيث يمكن لتقنية الطهي المنخفضة والبطيئة أن تكسر الدهون وتضفي النكهة على اللحم.

عوامل مختلفة

هناك عوامل أخرى تساهم في تحديد ما إذا كانت أنواع اللحوم المختلفة صحية للاستهلاك أم أنها تشكل خطرًا على الصحة.



يمكن أن تكون منتجات اللحوم المعالجة بشكل مفرط مليئة بالمواد الكيميائية والمواد الحافظة غير الصحية مثل الأنواع المباعة فى مراكز التسوق ومحلات البقالة، كما يكون لحم الحيوان الذي تربى فى المزارع والقرى على الحشائش الطبيعية أكثر صحة من لحوم الحيوانات الأخرى التي تتغذى على الحبوب.

اعتمادًا على نوع الحيوان وكيفية تربيته يختلف محتوى الدهون من ذبيحة لأخرى، ولكنه منخفض نسبيًا وستنتج الحيوانات التى تم تربيتها بشكل صحيح وصحي أنسجة عضلية أصغر حجمًا وخفيفة.

هذا بالإضافة إلى أن كل نوع من أنواع اللحوم والمنتجات الحيوانية له درجة حرارة داخلية يجب أن الالتزام بها للأخذ بمعايير سلامة الغذاء حيث أن تناول اللحوم النيئة يمكن أن يكون خطيرًا للغاية.

أفضل أنواع اللحوم



يرغب عدد كبير من الرجال والنساء في معرفة أفضل أنواع اللحوم المستخدمة لطهى كل طبق على حدى للتمكن من شراء الاحتياجات الأساسية من اللحوم للاستمتاع بالطعام المفضل في عيد الأضحى، فعلى سبيل المثال الأنواع المستخدمة فى الشواء غير الأنواع المستخدمة فى إعداد الطواجن.



وأفضل أنواع اللحوم المستخدمة لإعداد أطباق عيد الأضحى الشهيرة هى الكتف و الريش والجنب والكوارع والممبار و الكبدة والكرشة ولحمة الرأس.

أنواع اللحوم

أفضل لحم للكباب

ترغب الكثير من النساء فى معرفة أفضل لحم للكباب قبل الذهاب لشراء اللحوم أو الذبح في عيد الأضحى,

وأفضل لحم للكباب هو الجزء الموجود في متن العجل أو الخروف لأنه طري نسبيا ومذاقه لذيذ عند الشوي .

قطعيات اللحوم



تعد أسماء قطعيات اللحوم واستخداماتها من أكثر الأشياء التى تبحث عنها السيدات عند اقتراب عيد الأضحى.

الريش

تعد الريش من أفضل أجزاء الأضحية المستخدمة فى إعداد اللحوم المشوية فهى تتمتع بمذاق طيب لما تحتويه من عصارة وسوائل كثيرة لقربها من العظم، والريش هى لحوم الضلوع الموجودة بين الكتف والبطن .

الإنتركوت

وهو لحم منطقة الصدر والبطن، ويقدم منه شرائح الستيك والبوفتيك والشاورما، بسبب احتوائه على نسبة قليلة من الدهون.

لحمة الرأس

تستخدم في إعداد طاجن لحمة الراس في الفرن مع الصلصة الحمراء أو تشكيلة من الخضروات ويمكن أن تؤكل مسلوقة ومحمرة، أو في طاجن فخار.

الرقبة

تستخدم فى إعداد الكفتة والأطباق التى تعتمد على اللحم المفروم وهو جزء غني باللحم السميك.

الزند أو الكتف

يستخدم هذا الجزء بشكل أساسي في إعداد الكباب العادي أو كباب الحلة ، وهذا الجزء من الحيوان مغذي جدا وملئ بالدسم ونسيج اللحم خشن ويستغرق وقتا طويلا في الطهي.

العكاوي

تقدم العكاوى دائما فى شكل طاجن وهي الغضاريف الموجودة في ذيل العجل والتي تحتوي على مجموعة من العظام تكسوها قطع صغيرة من اللحم.

الكلاوي والكبد والقلب والطحال

يمكن استخدامها معا أو كل منها على حدى ، والطريقة الأساسية لإعدادهم جميعا هى التحمير على نار هادئة مع السمنة والتوابل ويمكن إضافة البصل والثوم والفلفل الرومى أو الألوان ويمكن عمل ساندوتشات منهم .



بيت الكلاوي

يكتظ هذا الجزء باللحم، ويتميز بنسيج ناعم ويقدم منه ويستخدم بيت الكلاوي فى إعداد قطع الستيك والحوم المشوية واللحمة المحمرة بالبصل.

الفخذة

تستخدم بشكل اساسي فى اعداد الطواجن وصوانى الفرن والشواء لاحتوائها على نسبة عالية من العروق والغضاريف ونسبة أقل من الدهون وهى سميكة وخشنة.

الجنب

وهى التى يطلق عليها اسم الهبر أوهبرة البطن وتقطع إلى أجزاء مستطيلة ورقيقة وتؤخذ منها شرائح الإستيك المشوى.



عرق الفيليه

يستخدم في السلق والشوي ويعد أكثر القطع نعومة في العجل كله وهو ذو أنسجة ضعيفة ويخرج ككقطعة واحدة.



الكوارع

تقدم مسلوقة مع الشوربة وتوجد بالساق ويفضل استخدام الأرجل الخلفية للكوارع الأمامية عن الخلفية لاحتوائها على قيمة غذائية أكبر فهي أكثر دسامة، والغضاريف والجيلاتين مفيدة جدا للصحة إذا تناولها بكميات معقولة.

الكرشة والفشة والممبار

الكرشة هي المعدة العجل تقدم مسلوقة أو تستخدم في عمل الطواجن والفشة تسلق ثم تقطع وتحمر مع التوابل وتوجد بالقرب من الأمعاء وتشبه الكبدة، تستخدم الأمعاء الغليظة في عمل الممبار والرفيعة في عمل السجق.

قطعيات اللحوم





مكان الانتركوت فى العجل



تبحث الكثير من النساء عن مكان الانتركوت فى العجل وببساطة يوجد هذا النوع من اللحوم فى منطقة الصدر والبطن، ويقدم منه شرائح الستيك والبوفتيك والشاورما، بسبب احتوائه على نسبة قليلة من الدهون.

أفضل أنواع اللحوم الغنم



وتعد معرفة أفضل أنواع اللحوم الغنم من الأشياء التى تشغل الكثير من السيدات خلال الاستعداد للاحتفال بـ عيد الأضحى لأن الغنم هو الأضحية الرئيسية.

ونعرض لكم فيما يلي أفضل أنواع اللحوم الغنم وأهم استخدامتها:



الكتف

هذا الجزء من الحيوان يعمل بجد لذا فإن لحم كتف الحمل مليء بالنكهة ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح طريًا وهو خيار رائع للطهي والتحمير البطيء والكباب.



الريش

تعد الريش من أغلي قطع لحم الضأن وهى لذيذة وطرية وتؤخذ من ضلوع الضأن وتُطهى بمفردها عادة من خلال شويها بإضافة تتبيلة مميزة .

الفخذ

فخذ الخروف مشوي بشكل جيد على العظم أو دونه له مذاق جيد ونكهة قوي، وهى عضلة هزيلة إلى حد ما ، لذا احرص على عدم الإفراط في طهيها وإلا فقد ينتهي الأمر بالجفاف.

الرقبة

قطع رخيصة ومتوفرة في محلات السوبر ماركت والجزارين وتكون متصلة بالكتف ولكن يمكن فصلها ويتم طهي رقبة الضأن ببطء على نار خفيفة وتستخدم لصنع الكباب.

قطعيات الخروف



المصادر:



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Dartagnan

beeflovingtexans