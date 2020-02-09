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مرأة

لحم الضأن الأبرز.. 5 أطعمة تمد الجسم بالطاقة بنسبة 60%

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:01 ص
أطعمة تمد الجسم بالطاقة
أطعمة تمد الجسم بالطاقة
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نهى هجرس
نتناول بشكل يومى الكثير من الأطعمة، ولكننا لا نعلم ما هى الأنواع التى تمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها طوال اليوم للقدرة على العمل بشكل متواصل.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم بعض الأطعمة التى تساهم فى توفير الطاقة للجسم.

الحبوب الكاملة :-
تناول الحبوب الكاملة يمد الجسم بكثير مما يحتاجه الجسم من الألياف وذلك يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على تقليل نسبة الدهون في الجسم وتوزيعها بشكل صحي في الجسم، تحتوي الحبوب الكاملة على فيتامينات ومعادن و كربوهيدرات و نشويات وذلك يساعد على مد الجسم بالطاقة التي يحتاجها للقيام بالأنشطة اليومية.

اللحوم:-
أفضل أنواع اللحم الذي يزود الجسم بالطاقة هو لحم الضأن، حيث يمد الجسم بـ 60% من احتياجاته اليومية من البروتينات، كما أن لحم الضأن يحتوي على فيتامينات تساعد على تقوية الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء.
  
الألبان:-
تناول مشتقات الحليب ( مثل الجبن والزبادي) تساعد تقوية العظام ومنحها صلابة وأيضًا تقوية العضلات وإعطائها مرونة ،إلى جانب ذلك يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بوظائفه.

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الفواكه والخضروات:-
تحتوي الفواكه والخضروات على فوائد صحية لا تعد ولا تحصى، ولكن أهم فائدة لتناولها هى أنها تساعد على مد الجسم بطاقة كبيرة بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الألياف،والتي تساعد أيضًا على تحسين صحة الجهاز الهضمي والحماية من العديد من الأمراض.  
  
البقوليات:-
البقوليات من أهم مصادر البروتين للجسم ،والتي تساعد على نمو العظام وتقويتها وتجديد الخلايا ، وتزويد الجسم بالألياف الطبيعية والطاقة اللازمة.  

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