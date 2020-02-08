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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة على الريق؟

السبت 08/فبراير/2020 - 05:10 ص
فوائد الحلبة
فوائد الحلبة
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نهى هجرس
تعد الحلبة من المشروبات التى يفضلها العديد من الأشخاص، كما تمد الجسم بالعديد من الفوائد التى يحتاجها، وتساعد الجسم فى التخلص من أمراض عديدة.

وطبقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز فوائد الحلبة على الريق.

- تقى الحلبة من الإصابة بسرطان القولون بسبب مادة ديوسيجنين المتواجدة بداخلة
- تحتوى الحلبة على كمية كبيرة من الألياف التى تساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم
- تساعد الحلبة فى تخفيض نسبة الكوليسترول الضار فى الدم، وتقى الجسم
- تساهم الحلبة فى القضاء على مشكلات الصدر والجهاز التنفسى مثل الربو والسعال
- تساعد الحلبة فى علاج مشكلات الهضم، وذلك لأحتوائها على المزيد من الألياف التى تساهم فى علاج الأسهال والأمساك

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- تقوى الحلبة من مناعة الجسم ضد الأمراض والباكتيريا
- تحتوى الحلبة على العديد من مضادات الأكسدة التى تعالج العديد من مشكلات الجلد
- تساعد الحلبة على تقوية الشعر وزيادة طولة ولمعانة. 
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